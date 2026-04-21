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    首頁 > 生活

    新北青創團隊海外參展計畫徵件 可赴泰、馬、韓展現藝文創作能量

    2026/04/21 17:46 記者黃政嘉／新北報導
    新北市青年局長邱兆梅（前排右4）和參與新北青年文創團隊海外參展計畫的插畫創作家們合影。（記者黃政嘉攝）

    新北市青年局長邱兆梅（前排右4）和參與新北青年文創團隊海外參展計畫的插畫創作家們合影。（記者黃政嘉攝）

    新北市青年局主辦「2026新北青年文創團隊海外參展計畫」，即日起開放徵件至7月26日，今年以「NEW TAIPEI, YOUTH WAVE（新北，青年浪潮）」為主題，鎖定韓國首爾、泰國清邁及馬來西亞吉隆坡3大指標市場，青年局將帶領新北文創團隊進軍國際，新北市18至40歲青年均可線上報名。

    今日記者會邀請過去參與計畫的插畫創作者包含「三貓俱樂部」、「腋毛人Yemao」、「ririkoko梨々子々」、「mikiliart」、「fangtzu」分享計畫經驗與創作，他們5月也將代表新北市參加馬來西亞「吉隆坡插畫展，讓新北文創能量再被世界看見。

    「三貓俱樂部」指出，參展時透過青年局提供的現場翻譯，讓作品被大眾理解，大幅提升國際交流信心；「腋毛人Yemao」說，她每次參展都是重新認識市場的機會，也藉此釐清創作方向。

    青年局長邱兆梅表示，藝文創作的創業者軌跡最模糊、也最多變數，因為藝術家、創作者有些個人特色，追求跟客戶「發生感動的時刻」，進而促成生意，當創作者變成創業者，會遇到很多不同挑戰，在所有創業中是最神奇、最魔幻、富變化的一群人，因此讓創作者成長最好的方法，就是把他們推上戰場，這就是舉辦海外參展計畫的緣由。

    邱兆梅說，今年除持續深耕韓國市場、參與「首爾插畫展」外，更首度前進東南亞市場參與「泰國清邁設計週」，協助團隊對接東南亞觀光人潮和文創商機，不僅全額補助展位費，更導入專家輔導與市場對接機制，讓青年直接面對海外買家與代理商。

    青年局說明，徵選分兩階段，包含第一階段書面審查與第二階段品牌實體展售，遴選出7至12組優秀團隊，參與12月5日至12月13日的「泰國清邁設計週」，或12月24日至12月27日的「首爾插畫展」，5月18日將舉辦徵選說明會，詳情可至青年局官網查詢。

    新北市青年局長邱兆梅表示，讓創作者成長最好的方法，就是把他們推上戰場，這是舉辦海外參展計畫的緣由。（記者黃政嘉攝）

    新北市青年局長邱兆梅表示，讓創作者成長最好的方法，就是把他們推上戰場，這是舉辦海外參展計畫的緣由。（記者黃政嘉攝）

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