新北7處社宅抽籤結果出爐 吸引6622件申請

新北市7處社宅聯合招租抽籤結果出爐，圖為三峽國光二期社宅。（圖由新北住都中心提供）

新北市住宅及都市更新中心於今（21）日完成7處社會住宅聯合招租電腦抽籤，總共吸引6622件申請，其中包括泰山中山、三峽國光2期這2處社宅首度招租，民眾反應熱烈，抽籤結果（含正取及備取名單）已公告在官方網站，將依序通知正取戶辦理看屋、選屋及簽約。

新北市住宅及都市更新中心表示，泰山中山社宅為泰山區首度推出社宅案，具雙捷運生活圈優勢，補足當地長期以來公共住宅供給缺口，吸引大量在地及通勤族群申請；此外，三峽國光2期社宅已陸續啟動入住，未來隨著捷運三鶯線通車在即，區域通勤便利性可望大幅提升，成為本次申請熱區之一。

請繼續往下閱讀...

新北住都中心副執行長林士森說，本次招租呼應市府婚育住宅政策，導入多項配套措施，包括：育兒家庭加籤機制，依未成年子女人數提供額外籤數，提高中籤機會，另也調整原住民長者評點加分機制，兼顧不同族群居住需求，減輕居住負擔。

住都中心將依據抽籤結果，通知正取戶辦理看屋、選屋及簽約作業，備取民眾依各社宅未來退租或釋出情形，按候補順位通知遞補入住，申請人應留意後續通知時間，維護自身權益。

泰山中山社宅為泰山區首度推出社宅案，具雙捷運生活圈優勢。（圖由新北住都中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法