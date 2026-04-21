埔里媽祖廟捐百萬堆高機 助攻清潔隊垃圾分類去化

南投埔里鎮清潔隊堆高機老舊不堪，在地恒吉宮媽祖廟捐贈2輛堆高機，由埔里鎮長廖志城（右二）代表接受。（埔里鎮公所提供）

南投縣埔里鎮公所清潔隊現有3輛堆高機老舊不堪，經常故障停擺，在地恒吉宮媽祖廟今捐贈2輛總價約110萬元的堆高機，力助公所進行資源回收，加速垃圾分類去化，盼拋磚引玉改善清潔隊設備不足問題。

埔里鎮公所表示，近年因資源回收市場供需失衡，回收價格大幅下滑，導致大量回收物湧入清潔隊，但因隊上3輛堆高機使用多年，經常故障待修，甚至連駕駛座椅墊也嚴重破損，被隊員稱作「最破堆高機」，已影響資收物分類與去化效率。

請繼續往下閱讀...

恒吉宮表示，在得知清潔隊缺乏良好機具去化大量回收物後，便決議捐贈2輛堆高機，除幫助垃圾去化，也是實踐媽祖慈悲為懷、回饋社會的善念。

埔里鎮長廖志城說，去年寶湖宮天地堂地母廟捐贈1台550萬元的抓斗式資源回收車，今年再獲恒吉宮捐贈堆高機，大大提升鎮上大型廢棄物及回收物處理能力，感謝在地2大宗教團體接力挹注，為地方再添善行義舉。

南投埔里鎮清潔隊堆高機老舊不堪，就連駕駛座椅墊也嚴重破損，被稱作「最破堆高機」。（埔里鎮公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法