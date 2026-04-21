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    首頁 > 生活

    台中百年歷史建築輔之居修復零進度 「漢文私塾」荒廢長草無人問

    2026/04/21 17:25 記者黃旭磊／台中報導
    有115年歷史的「輔之居」，是當年的漢文私塾，如今淹沒在荒煙蔓草中。（何文海議員提供）

    有115年歷史的「輔之居」，是當年的漢文私塾，如今淹沒在荒煙蔓草中。（何文海議員提供）

    台中市議會今天進行定期會教育文化業務質詢，南屯區昌明巷內輔之居有115年歷史，民進黨市議員何文海質詢表示，輔之居是日治時期南屯犁頭店有名的漢文私塾，目前淹沒在荒煙蔓草堆，市長盧秀燕任內曾在2022年，透過前立委張廖萬堅向中央爭取修復經費，「3百萬花到那裡去了」？要求善盡保存職責。

    台中市文化局長陳佳君、台中市文化資產處長李智富答詢說明。陳佳君說，有向中央爭取修繕經費達1億8410萬元，也有向市府地政局爭取地方重劃基金，相關經費尚未核定。

    輔之居建於日治時期1911年，原為樹仔腳仕紳林耀亭宅第，是日治南屯犁頭店有名的漢文私塾，台中市府於2009年公告為「歷史建築」，日治建築融入洋風，中西建築樣式合併，見證市街聚落發展文化洗禮。

    何文海說，曾透過前立委張廖萬堅爭取3百萬修復經費，兩年前文化局就說要開始修復，「現在工程仍然零進度」，荒煙蔓草無人管理，只有基本打掃，痛斥這是應有的文資態度嗎？

    陳佳君答詢稱，修復工程經費達1億8410萬元，秉持「預算到位、立即動工」原則絕無懈怠，會積極跨局處爭取地方重劃基金挹注，並同步向客委會提報申請補助，早日重現輔之居風華。

    台中市議員何文海質詢教育局，「輔之居」修復經費3百萬花到那裡去了？（記者黃旭磊攝）

    台中市議員何文海質詢教育局，「輔之居」修復經費3百萬花到那裡去了？（記者黃旭磊攝）

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