屏東大店長持續開課12年 培育339位大店長帶動地方產業

屏東大店長第12期基礎班開訓典禮安排拜師學禮儀式，學員代表單膝下跪獻上「拜師帖」，象徵「一日為師，終身為父」。（記者羅欣貞攝）

已成為屏縣年輕人創業與學習重要平台的「大店長」課程，今（2026）年邁入第12年，累計培育339位大店長，帶動地方產業發光發熱，第12期基礎班今（21）日舉行開訓典禮，28位學員將透過系統化學習架構與8週密集訓練，提升經營核心能力。

屏東縣長周春米今日出席開訓典禮勉勵學員。她表示，屏東大店長課程培育的大店長們，不但在地方產業中發光發熱，更透過課程傳授、學員彼此交流學習，凝聚推動地方產業發展的能量，今年報名的學員中，有不少是在地知名店家，期許每位學員都能將課程所學的「營運七策」，實際運用於企業管理，在創業路上持續精進。

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開訓典禮邀請第11期學員分享，「銘宥生命禮儀」負責人岩承緯、「金亞企業有限公司」負責人陳希亞以自身經驗鼓勵大家，遇到瓶頸時不妨停下腳步，回想師長們的叮嚀，唯有勇敢面對，才能找到突破的方法，想要的未來，要靠自己努力爭取，跌倒了也別忘了再站起來。

屏縣府勞動暨青年發展處表示，本期屏北班共錄取28名青年創業家，招收對象已不再侷限於餐飲業或農特產品領域，今年更突破傳統，擴及二代接班的運輸產業、神轎LED燈安裝企業、音樂工作室等多元領域，充分展現課程跨產業吸引力。

大店長課程由張勝鄉、施瑞峰領軍歷屆優秀學長姐擔任講師，包含黃義升、陳价斌、徐皖台、黃木誼及郭承鑫等人，將在8週密集課程中，帶領學員學習經營七大策略，涵蓋企業文化、品牌行銷、顧客接觸點管理、後勤分工、管理月曆、人才培育及目標管理與KPI等，透過理論與實務並重的課程設計，協助學員導入企業經營系統化，提升營運效能，邁向永續經營。

今日開訓也設置象徵祝福的「聰明門」，祝福學員在學習與未來創業路上兼具勤奮、智慧與好運，現場還安排拜師學禮儀式，由學員代表單膝下跪獻上「拜師帖」，象徵「一日為師，終身為父」，展現尊師重道精神，儀式簡單隆重。

屏東大店長第12期基礎班屏北班今（21）日開訓。（記者羅欣貞攝）

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