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    首頁 > 生活

    桃園連續爆發醫美糾紛 議員促建立跨局處預警機制

    2026/04/21 17:32 記者謝武雄／桃園報導
    連鎖的990醫美診所，日前傳出消費糾紛。（記者謝武雄攝）

    連鎖的990醫美診所，日前傳出消費糾紛。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會今由法務局進行工作報告，由於日前桃園區才爆發「990」、「比菲利」醫美診所無預警歇業，多位議員關切層出不窮的消費糾紛，要求市府要建立跨局處預警制度。副市長蘇俊賓表示，將強化跨案蒐證機制，並推動契約制度改革，從源頭保障消費者權益。

    市議員彭俊豪也關心2家醫美診所消費糾紛，後續處理情形；李宗豪則呼籲要建立預警機制，例如某健身中心已有發不出薪資勞資糾紛，突然大張旗鼓招收會員，就是明顯吸金，市府可事先對消費者發出警告。

    蘇俊賓指出，過去單一消費爭議案件多屬民事求償範疇，僅能透過民事訴訟解決；但若能蒐集多起類似案件並進行整合分析，將有助於釐清業者是否涉及系統性不法行為，以詐欺罪嫌進一步追究刑事責任。

    法務局長賴彌鼎表示，未來將從契約制度面著手，建議中央針對高風險產業（如健身房等）制定專屬的定型化契約範本，明確規範權利義務，同時也推動履約保證機制，避免消費者在預付款中承擔過高風險。

    另外，桃園市去年消費爭議申訴案件破萬件，雖然消保官編制8人、但目前僅5人，平均每人每年要處理2000件申訴與調解案，議員許家睿、陳雅倫、于北辰表示，許多民眾反映市府動作慢，呼籲儘快補足消保官名額。

    賴彌鼎回應，消保官任用資格有條件限制，必須消保官考試及格，或具有法官、檢察官、檢察事務官、法官助理等經歷，遴選不易，去年已將員額空出來並完成遴選，新進消保官5月上任，屆時消保官將增至6人，目標希望能達到8人。

    蘇俊賓說，市府採「三管齊下」策略，第1是跨局處合作分擔業務，舒緩第一線壓力；第2是向中央反映待遇與職等問題；第3是研議透過委外或招募輔助人力，並導入AI對較單純的案件做簡單判讀，再由消保官複查。

    已有10多年歷史的桃園比菲利醫美診所，日前傳出消費糾紛。（記者謝武雄攝）

    已有10多年歷史的桃園比菲利醫美診所，日前傳出消費糾紛。（記者謝武雄攝）

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