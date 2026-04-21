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    首頁 > 生活

    得獎率僅約0.5％ 台南勞工局連續15年獲勞動部TTQS金牌

    2026/04/21 16:58 記者劉婉君／台南報導
    台南市勞工局長王鑫基（右）北上接受勞動部「114年度人才發展品質管理系統（TTQS）評核」金牌授獎。（台南市勞工局提供）

    台南市勞工局長王鑫基（右）北上接受勞動部「114年度人才發展品質管理系統（TTQS）評核」金牌授獎。（台南市勞工局提供）

    勞動部「114年度人才發展品質管理系統（TTQS）評核」結果出爐，台南市勞工局與大台南總工會雙雙榮獲金牌肯定，全國共計1847家企業及訓練機構參與，僅11家獲得金牌，得獎率約0.5%。

    台南市勞工局長期推動多元職業訓練課程，強化勞工職能培育並擴大訓練效益，並攜手大台南總工會，促進工會及勞工多元發展，為全國唯一連續15年獲得金牌的地方政府職業訓練機關，大台南總工會亦連續13年蟬聯金牌，成果亮眼。勞工局長王鑫基今（21）日北上國立政治大學公企中心國際會議廳接受授證。

    勞動部​勞動力發展署副署長施淑惠表示，TTQS評核制度推動已邁入第19年，面對半導體、AI及淨零碳排等產業發展趨勢，人才需求持續攀升，需仰賴政府與訓練單位攜手培育產業所需人才，希望透過公開表揚機制，鼓勵各界精進培訓品質，與國際趨勢接軌。

    王鑫基指出，勞工局導入TTQS制度，強調訓用合一與持續改善，訓後就業率逾80%。同時結合公益理念，藉由成果展及義賣活動，讓學員回饋社會，擴大學習效益。此外，照顧服務員訓練強化居家實習，提升實務能力，相關業務亦獲勞動力發展署評核為優等，承辦職前訓練的伽碩企業有限公司，也榮獲5星評等，公私協力，精進培訓品質。

    台南市勞工局連續15年獲勞動部「114年度人才發展品質管理系統（TTQS）評核」金牌肯定。（台南市勞工局提供）

    台南市勞工局連續15年獲勞動部「114年度人才發展品質管理系統（TTQS）評核」金牌肯定。（台南市勞工局提供）

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