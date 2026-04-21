老父生前「默默買」18張台積電 她看戶頭多數千萬心情好複雜.....

台積電。示意圖。（資料照）

作家黃大米近日在社群分享友人父親的故事，這位長輩一生勤儉持家，但也許是因為不擅言語，與兒女關係疏離，直到前陣子過世，兒女才發現父親竟然默默地幫他們買了18張台積電的股票，但小孩看著父親留給他們的遺產，心情反倒複雜了起來。

黃大米20日在臉書發文，分享身邊一位友人的父親，雖然是一位不懂股票的屏東鄉下人，但在退休後毅然決然將自己300多萬的退休金拿去買了台積電，只因為女兒在台積電上班，他相信台積電是家不錯的企業。而且這位長輩買股票的方式，不是透過App也不是電話，而是自己騎著腳踏車到證券公司，用最傳統的方式來買股票。

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友人告訴黃大米，父親一生勤儉，養了4個小孩，但都跟兒女不親，「朋友的父親在前陣子過世，此時，四個孩子才知道，父親買了多少張台積電。父親想的很遠，為了替孩子省遺產稅，用他們名字開立證券戶，裡面的台積電當時的股價是兩百多元，18張台積電，如今變成3千多萬，其他陸陸續續買的ETF也獲利都有超過5成。一個屏東鄉下老人家，因為長期持有好公司的股票，帳面上的獲利，宛如股神。朋友因為父親的遺愛，突然多了不少存款。」

不過黃大米接著說，朋友看到戶頭增加收入，心情其實很複雜，「她更希望父親可以在世時，對自己好一點，或者花更多時間跟他們這4個孩子親近點。……有時候父母給子女的愛，往往要在他們走後，會看得更明白，隨著時間過去，離開的是軀體，但想念與感謝卻會隨著時間越來越濃。」

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