貨車為家、饅頭傳愛》「饅頭夫婦」環島11年 180場公益未完待續

「饅頭哥哥、饅頭姐姐」將愛心饅頭車開進彰化埔心華山基金會，帶領50多位長輩動手做饅頭。（記者陳冠備攝）

一輛老貨車，一對夫妻，一顆顆親手揉出的饅頭，環島走了11年。人稱「饅頭哥哥、饅頭姐姐」的林波與靳寶儀近日完成第180場公益行動，他們將愛心饅頭車開進彰化埔心，攜手華山基金會，帶領50多位長輩動手做饅頭，在笑聲與麵香中，讓孤老感受最樸實、最溫暖的陪伴。

華山基金會埔心天使站成立滿13年，此次感恩茶會特別邀請「饅頭哥哥、饅頭姐姐」參與，不少長輩自然的挽起袖子揉麵、塑形，笑說「像回到小時候」，彷彿重溫早年農村，跟鄰里一起做粿、做饅頭的熱鬧場景，氣氛溫馨。

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靳寶儀表示，11年前，因一場事故體悟生命無常，決定不再等待，要走到社會最需要的角落，夫妻倆於是放下原本的肉粽攤，學會製作饅頭，從此以貨車為家，不畏寒暑，走遍全台社福機構、醫院與學校，將熱騰騰的饅頭送到需要的人手中。

靳寶儀說，做饅頭並不困難，重要的是有人一起動手，「只要有人一起做、一起笑，生活就會不一樣」。林波則在旁默默協助，用行動支持太太的決定。兩人用最樸實的方式證明，一顆饅頭，也能成為陪伴孤老的力量。

縣議員劉珊伶說，現代人習慣購買機器饅頭，透過手作體驗不僅找回傳統人情互動，也讓長輩在交流中感受溫暖。饅頭夫婦的故事證明，行善不必等到很有錢，只要願意伸出手，哪怕只是一顆饅頭，也能讓溫暖在社會角落慢慢發酵。

華山基金會表示，埔心天使站目前服務92位長輩，仍有約60位尚待認助，這場感恩茶會沒有華麗排場，卻是最樸實、最溫暖的陪伴，呼籲社會大眾響應「守護天使」行動，每月1250元、每年15000元，就能支持常年服務經費，讓每位長者都能安心、有尊嚴地生活到老。

「饅頭哥哥、饅頭姐姐」攜手華山基金會，帶領50多位長輩動手做饅頭。（記者陳冠備攝）

靳寶儀指車子上的紀錄牆說，11年來已走遍全台社福機構、醫院與學校，完成180場公益。（記者陳冠備攝）

華山基金會埔心天使站成立滿13年，邀請長輩一起做手工饅頭。（華山基金會提供）

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