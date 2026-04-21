善心人士鄭進益、吳靜修捐愛心接送車 方便長者出門看診

基隆市政府舉辦愛心接送車捐贈儀式，來自新北市愛心人士鄭進益（圖右）代替家中長輩捐愛心接送車，由社會處長楊玉欣（圖中）接下，圖左為牽線捐車的基隆市議員許睿慈。（基隆市政府提供）

善心人士鄭進益與吳靜修女士，體恤社會長者就醫交通負擔，昨天（20日）捐贈基隆市府社會處一輛「愛心接送專車」，捐贈儀式由基隆市政府社會處長楊玉欣代表接受，楊玉欣致贈感謝狀，表彰捐贈人的善行義舉。

鄭進益感性分享說，隨著年歲增長，對生命充滿無限感激，認為自己有幸經營事業成功，能有能力回饋社會是一件極其幸福的事。他表示，用家中長輩的名義捐贈車輛，他信奉觀世音菩薩，只希望多做好事，讓善念在社會循環，讓愛在世間流轉。

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鄭進益表示，他一直希望能將這份對生命的謝意轉化為實際行動，看到台灣進入高齡化社會，許多長者就醫不便，便希望能捐助無障礙接送車輛，方便長者看診；他期盼這輛專車的投入，能讓長輩們往返醫院的路途更加順暢。

負責牽線這樁好事的民進黨基隆市議員許睿慈說，因為家中經營日照機構，原本就有採購接送車輛，賣車的車商詢問許睿慈，基隆市是否需要接送車，有人發願要無償捐贈，許睿慈媒介給基隆市府社會處，歷時近一年完成這樁好事。

楊玉欣在致詞儀式上感謝捐贈人與許睿慈的暖心關懷，她表示，這部車不僅是交通工具，更是連結長輩社會參與的重要資源。未來仁愛之家養護大樓將統籌管理專車，確保資源發揮最大效益，讓基隆長輩在溫暖的守護下，活出更有品質、尊嚴的晚年生活。

仁愛之家主任郭靜宜表示，養護大樓長者就醫需求頻繁，長期累積的計程車費用對弱勢長輩是沉重的經濟負擔。透過這次「愛心接送專車」的投入，將使接送服務更具彈性與即時性，實質改善長輩的生活品質。

基隆市政府舉辦愛心接送車捐贈儀式，來自新北市愛心人士鄭進益（圖右）代替家中長輩捐愛心接送車，方便長者到醫院就診。（基隆市政府提供）

基隆市政府舉辦愛心接送車捐贈儀式，來自新北市愛心人士鄭進益（圖右）代替家中長輩捐愛心接送車，方便長者到醫院就診。（基隆市政府提供）

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