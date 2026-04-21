花蓮求診無奇不有！狗生病找「人醫」、送3瓶米酒當紅包

小狗近來常打噴嚏，被主人「順便就醫」。（民眾提供）

醫生處境越來越艱困，特別是花蓮的診所醫生。有台東民眾在花蓮突感不適而看病，意外發現有病患居然是抱狗求診，還刷飼主健保卡；100多歲外省一代的阿嬤還帶米酒送醫生「保障醫療品質」。旁邊候診患者「忍笑快抽筋」醫生還能從容應對，推測應該是有見過大場面才有如此心性。

台東林小姐表示，自己今天在花蓮一間小診所看病，想不到短時間就看到2起奇葩病例，奇特的不是病，而是病人本身行為，「而且醫生還沒翻臉！我們其他病人還有護理師憋笑超痛苦」。

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民眾表示，自己當時在候診時，聽到護理師在診所入口處說：「請不要帶狗進來，怕有患者過敏」，立即聽到回應：「生病的是他，我還好」。接著就看到一位婦人進入診間看診，腳邊一隻博美狗緊跟。

民眾還沒搞清狀況，想不到婦人帶狗進入診間坐下就對醫生一陣誇獎：「醫生開的藥真的太有效了！上次我家的狗感冒就好了」。言畢，不僅醫生沈默，外面所有患者也寂靜「我聽到什麼？」

醫生略做整理情緒問婦人身體狀況、什麼病情，想不到這時婦人直接把狗抱起回答：「我還好，醫生要不要看一下狗狗喉嚨？牠最近也跟著打噴嚏，可能喉嚨也會痛」。這時所有患者才恍然大悟，先前婦人回答「生病的是他」指得是「牠」、這隻狗，「原來是帶狗看醫生！」

醫生看著眼前被遞來一隻狗，狗嘴還不停張嘴哈氣，又被要求看牠喉嚨，只是略帶不滿的說「放下！我只看人，又不是獸醫！」。婦人不死心忙道，自己也有感冒，麻煩醫生檢查、開藥。

經過檢查，的確有輕微感冒，但明顯狗的症狀比較嚴重，醫生開完藥，不放心的說，自己只針對婦人疾病開藥「不要拿自己的藥餵狗啊！而且妳刷健保卡，你家的狗有繳健保費嗎？沒有吧！」

婦人聽到醫生嚴肅交代，承諾再三，感謝完醫生便抱狗離開。台東陸姓飼主表示，自己曾一次養3隻狗，「狗的用藥比人貴多了，可以理解婦人行為，但不能接受，還是乖乖找獸醫妥當」。

未過多久則是位鄉音濃厚的阿嬤看診，據其他護理師告知目擊民眾，這阿嬤已經超過100歲了，是俗稱的「外省第一代」，每次都帶蘆筍汁、飲料給護理師，但一定帶3瓶米酒給醫生，一切留在櫃檯才進入診間。

由於阿嬤重聽、嗓門大卻鄉音濃，醫生聽了費力、阿嬤又聽不清楚，所以「醫生一直交代她不要再帶東西來，這些對話大家都聽到了」，好不容易外面的「聽眾」才清楚，原來阿嬤認為「送禮給醫生，看病才安心」。

民眾說，「都什麼年代了還送禮？」誇張的是，診所還貼著海報要民眾「戒菸、戒酒、少糖鹽」。果然阿嬤又被醫生唸一頓「不要喝酒、不要帶禮物」，並交代她帶回禮物。但護理師跟民眾表示，放心，阿嬤下次一樣會繼續送酒、繼續被拒絕。

目擊過程的台東民眾則是「稱讚」醫生，你們花蓮的醫生好厲害，醫術好到連狗都被抱來看病，遇到什麼怪事還不會有太大的情緒波動「這情緒控管的真好」。但醫生明顯不感覺到被稱讚，只是不帶情緒的問民眾：「你的身體是什麼狀況？」

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