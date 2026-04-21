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    首頁 > 生活

    獲「 稻米金牌獎金」老農津貼竟停發1年 農業部：正研議協助方式

    2026/04/21 16:33 記者楊媛婷／台北報導
    南投稻農李姓農民（右）在稻米全國賽奪冠獲獎金，但獎金收入已達老農津貼排富門檻，以致今年喪失津貼資格，立委馬文君（中）、南投縣議員唐曉棻（左）盼農業部個案處理維護農民權益。（記者劉濱銓攝）

    南投稻農李姓農民（右）在稻米全國賽奪冠獲獎金，但獎金收入已達老農津貼排富門檻，以致今年喪失津貼資格，立委馬文君（中）、南投縣議員唐曉棻（左）盼農業部個案處理維護農民權益。（記者劉濱銓攝）

    南投草屯鎮李姓老農2024年獲得全國稻米達人選拔非香米組金牌，從農糧署、農會各領30萬元獎金，卻因達排富條款門檻導致老農津貼停發1年，農業部輔導司表示，老農津貼的排富額度主要是因財政部將該筆獎金列為個人所得，正和農糧署研議協助方式。

    有李姓農民種米拿到金牌，除農糧署獎金外，還有當地農會加碼獎金，總共領取60萬元，該農民卻收到通知，該筆獎金被納入非農業外所得，並且因為排富條款，導致老農津貼停發1年。

    農業部輔導司司長陳怡任表示，依現行的老農津貼暫行條例中的排富條款規定，農業外所得必須在50萬元以下者，才可領老農津貼，李姓農民的獎金收入達60萬元，而財政部的所得稅中將該筆獎金認列為個人非農業所得收入，因此才被排富，目前正和農糧署研究協助方式。

    陳怡任表示，該農民目前老農津貼被停發一年，等一年後就會恢復繼續發放，目前老農津貼一個月的金額為8150元。

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