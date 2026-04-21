福添福基金會送暖 捐10萬元助敏道家園

福添福基金會董事長陳素月（右2）到敏道家園捐贈善款。（圖由敏道家園提供）

天主教敏道家園成立超過17年，長期照護身心障礙者，因多項設施設備已達使用年限，且颱風侵襲造成部分設施受損，維護與更新需求日益迫切，財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會今天捐贈10萬元，表達對身心障礙服務的關懷與支持。

福添福基金會董事長陳素月及執行長湯宏忠今天到敏道家園捐贈善款，敏道家園院長涂淑錦代表受贈，並回贈院生創作的貝殼畫作及感謝狀，感謝基金會長期以來的協助，院生表演打擊樂，透過音樂表達感謝，現場氣氛溫馨感人。

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涂淑錦表示，感謝福添福基金會捐贈10萬元，將實質挹注院生照顧與服務所需輔具、設備等資源，讓整體服務得以更穩定運作，福添福基金會長期關懷身心障礙者，以實際行動支持院方推動各項服務，讓院方與院生都能感受到支持與溫暖。

陳素月表示，基金會秉持回饋社會的理念，長期關注身心障礙者及弱勢族群的需求，期盼透過具體行動提供支持，為他們帶來更多溫暖與力量，也希望藉此拋磚引玉，號召更多社會大眾關注社福議題，讓善的力量持續擴散。

敏道家園的院生進行打擊樂表演。（圖由敏道家園提供）

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