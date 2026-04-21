南投春筍旱害現金救助 竹山鎮代會主席促林地比照辦理

南投春筍旱害現金救助僅適用農地，竹山鎮代會主席林賜學（立者），向南投縣政府等單位爭取，林地春筍旱害也應納入救助。（民眾提供）

南投縣竹山、鹿谷春筍受乾旱影響減產7成，農業部公告辦理現金救助，惟地方反映救助僅適用農地，以致林地農民無法獲得補助，竹山鎮代會主席林賜學今天表示，農損補助應統一標準，以免有筍農遭受差別待遇。

南投縣春筍旱害，農業部日前已公告非屬森林副產物之竹筍現金救助，受理從4月15日至28日，但最近地方反映救助只限農牧用地，使得許多林地筍農無法獲得補助。

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林賜學表示，竹、鹿地區也有不少竹筍產在林地，但此次現金救助僅限農地，令林地筍農相當不平衡，他已向南投縣政府、林保署等單位爭取，要求補助不分農、林地，並建議從氣象署降雨資料分析旱害情況，加速農損認定。

縣府表示，本月初農地春筍先傳出旱害，因而辦理會勘並由農業部公告救助，惟近日陸續接獲林地也有相關春筍農損，現也已完成會勘，發現損失約6成，今將提報林保署，並送農業部審核，未來有關農損也會邀集林、農單位共同會勘，避免類似情況發生。

林保署南投分署回應，竹筍農損現金救助不會只適用農地，目前南投縣府已完成會勘，該署將受理審辦，並陳請農業部辦理災損救助公告。

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