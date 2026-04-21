台中要整建27棟老校舍 議員猛批名單黑箱

台中市議員陳雅惠表示，東區、南區多校屋齡偏高，耐震安全長期受到關切。（記者黃旭磊攝）

台中市3年內要辦理14校、27棟市立校舍整建工程，民進黨台中市議員陳雅惠、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融、謝家宜及張芬郁，今天聯合在議會質詢稱，教育局今年編列3億8千9百多萬元，推動老舊校舍整建工程，但對外僅公布總體數量，未揭露實際校名，導致家長無從得知學校何時改善，「大家只能等，卻不知道要等多久」，要求資訊公開透明不要黑箱。

台中市教育局蔣偉民在議場答詢表示，今年起至2028年，將分3年辦理14校整建工程，相關資料將再補充說明，台中市副市長鄭照新補充說明，將列管議員意見，加強進度追蹤與對外說明，確保政策落實給市民明確交代。

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台中市有3百多所公立學校，從3年前起陸續推動「給孩子一個禮堂」、老舊廁所整建等計畫，其中，汰換課桌椅計畫在2024年起到今年投入4億多元，全面將老舊固定課桌椅汰換為可調式課桌椅。

陳雅惠議員表示，東區、南區多校屋齡偏高，耐震安全長期受到關切，地方也不斷爭取改建與補強，但市府始終未清楚說明評估標準與優先順序，哪些學校列為優先？依據為何？工程進度到哪？何時能完工？這些攸關學生安全關鍵資訊，市府都應逐案說明。

蕭隆澤以潭子國中為例，追問工程進度，教育局長蔣偉民先稱「已在施工」，隨後又改口為「規劃設計中」，連開工時間都無法當場確認，前後說法不一。

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