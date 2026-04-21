屏東單車旅遊季起跑 騎滿12條路線抽黃金

2026屏東單車旅遊季啟動，屏東縣長周春米（前排中）與活動形象大使吳子霏（左）、屏縣單車達人羅博原（右）共同領騎暖身。（記者羅欣貞攝）

屏東縣打造「彩虹自行車道」單車路線，橫跨山海地景，從山線185沿山公路延伸到海線恆春半島，為鼓勵遊客騎來屏東玩，縣府推出「屏東單車旅遊季」，今（21）日起跑持續至明（2027）年1月，規畫12條路線串聯山海，民眾只要完成1條路線就可參加抽獎，完成全部12條更可加碼抽黃金及知名品牌電輔車。

屏東縣政府今（21）日舉辦「騎來屏東玩－2026屏東單車旅遊季」啟動儀式，縣長周春米與活動形象大使吳子霏共同領騎暖身。周春米表示，縣府團隊持續優化彩虹自行車道與糖鐵自行車道，打造出串聯屏東33鄉鎮、總長約400公里的單車路網，讓單車族能以最自在的節奏探索屏東之美。

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周春米指出，此次單車旅遊季整合山海資源，從185沿山公路延伸至恆春半島海線，串聯客家聚落與原住民部落，讓旅遊不只是移動，更是深度體驗地方文化。活動也呼應世界地球日低碳理念，鼓勵全民以單車作為旅行方式，實踐綠色生活。

屏縣府交通旅遊處表示，屏東單車旅遊季活動今天起至明年1月，推出一年四季4條示範遊程，每季辦理4梯次單車小旅行，首發場將於4月26日推出「黃線海岸藍帶」路線，帶領民眾沿海騎行，感受陽光、海風與南國風景交織的魅力。

活動形象大使吳子霏也分享，自己多次在屏東騎單車，路線舒適且景色多變，她非常期待去騎海線，尤其是大鵬灣，因為喜歡吃生魚片、在漁港吹海風，另外客家庄沒有去過，也很想騎單車過去看看，邀請全台車友一同騎進國境之南。

為響應世界自行車日，主活動規劃環狀騎乘路線，從林後四林平地森林園區出發，串聯糖鐵自行車道、185縣道及沿山綠廊，並於萬金聖母聖殿設補給站。針對自由行旅客，縣府也導入數位集章與集點機制，完成任一路線即可參加抽獎，集滿12條更有機會抽中黃金與知名品牌電輔車，並可獲個人專屬減碳證書。詳情可上屏東旅遊網、騎來屏東玩、屏東GO好玩臉書。

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