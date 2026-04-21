打造木瓜智慧化灌溉模式 高雄農改場助省水、省肥逾25％

高雄農改場開發智慧木瓜園系統，可節省用水超過25%，還可以節省用肥3成，木瓜產量增加2成。（記者楊媛婷攝）

木瓜是台灣常見的水果，但近期受到乾旱等因素導致病蟲害嚴重，農業部高雄農改場研發「木瓜智慧化灌溉模式」，結合田間噴霧技術，透過精準水分管理和友善物理防治，可省水超過25%、減少病蟲害，還可節省3成肥料，產量還可增加2成，一甲地1年的收益可節省近40萬元。

木瓜植株葉面積大、光合作用效率高，栽種過程中需要充沛水分，高雄農改場場長羅正宗表示，過去農民都是靠經驗灌溉，隨極端氣候變成日常，就常導致水分供需失衡，該場團隊應用「參考蒸發散量」參數，精算木瓜各生育期所需要的水分，在確保植株正常生長下，搭配智慧灌溉控制器與滴灌系統，精準用水，達到木瓜植株用多少水、補多少水的目標。

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羅正宗進一步指出，解決木瓜缺水問題後，針對乾旱高溫季節常發生、影響木瓜產量的紅蜘蛛問題，該場開發智慧化噴霧技術，可監測環境濕度，當環境過乾時，就會自動噴霧，增加果園的濕度抑制紅蜘蛛，並經試驗發現在每天早上8點到9點使用效果最佳，可降低8成紅蜘蛛的族群密度，也不會增加木瓜褐斑病等病害發生風險。

使用該系統的台南歸仁農民、在當地栽種木瓜面積超過10公頃的陳文億現場分享，表示該系統可協助省工2成，因精準用肥，肥料用量可減少使用3成，木瓜的產量還可增加2成，一甲地的收益可省近40萬元。

高雄場表示，該套系統已在嘉義、台南、屏東等地建置示範區，透過氣象站導入數據與灌溉控制器自動化運作，農民只要用手機就可遠端操作，可降低勞力成本，也穩定木瓜產量，該套系統的建置成本每公頃約36.8萬元。

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