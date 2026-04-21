台中街頭藝人逾萬僅80處場地 議員批展演場地嚴重不足

多位民進黨議員質疑台中市街頭藝人達萬名，卻只有80處展演場地，表演空間嚴重不足。（記者蘇金鳳攝）

台中市街頭藝人已破萬人，民進黨多位市議員今天在市議會質疑，文化局提供的場地只有80處，展演空間嚴重不足，更質疑登記制門檻過低、管理機制不足，恐影響整體品質，要求市府儘速擴增展演空間，並建立分級、評鑑與退場制度，讓街頭藝術健全發展。

文化局長陳佳君表示，街頭藝人制度因應大法官解釋保障工作權，已取消考照，只要上網登記制即可，但仍須申請並取得證件，並非無門檻。目前約4千多組藝人，市府皆有建檔，並會定期稽查證照是否過期，若有違規將取消資格。

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市議員陳雅惠、陳俞融、蕭隆澤、謝家宜、張芬郁今天在市議會質詢台中市街頭藝人表演空間問題。陳雅惠表示，目前台中街頭藝人已突破萬人，其中表演類約8千人，但市府公告展演場地僅約80處，「一萬多人分80個場地，合理嗎？」，她認為場地不足不只壓縮表演空間，也直接影響演出品質，甚至衍生搶場地、衝突等問題。她進一步指出，現今登記制門檻偏低，只要年滿18歲即可申請，恐讓制度流於形式，要求文化局全面檢討制度設計。

文化局長陳佳君表示，街頭藝人線上申請約15天完成審核，未來將持續盤點公私場域、擴增展演空間。

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