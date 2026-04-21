北市夜市攤商投保率「不及格」 吳世正：應推食安標章與專屬條款

市場處長黃宏光表示，目前夜市多數攤商因缺乏風險意識、法規強制力不足等原因，導致投保率不高，承諾會在兩個月內研議投保認證標章，並持續加強宣導。（翻攝北市議會直播）

全台食安疑慮連環爆，4月份台北、桃園、高雄出現食物中毒事件，多人上吐下瀉。不過，台北市議員吳世正發現，台北夜市攤商食安險的投保率偏低，建議市府推動「食安保險認證」標章，提高投保率，並找來產險公會研議適合夜市攤販的保單。市場處長黃宏光表示，目前夜市多數攤商因缺乏風險意識、法規強制力不足等原因，導致投保率不高，承諾會在兩個月內研議投保認證標章，並持續加強宣導。

根據市場處統計，台北市現有47處公有零售市場中，699攤飲食類攤商已有694攤完成投保，投保率高達99%，不過夜市與流動攤商的18處攤集場，共1077攤飲食攤僅有636攤投保，投保率僅約59%，有待加強。

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吳世正指出，根據《食品安全衛生管理法》第13條規定，具備商業登記、公司登記或工廠登記之餐飲業者才屬強制投保對象，因此新北市政府及台南市政府皆為鼓勵攤商自行投保，僅有台北市政府和台中市政府納入公有市場攤商契約，要求強制投保，導致多數小本經營、無登記的攤販成為法規灰色地帶。

市場處長黃宏光分析，最主要的原因是目前夜市攤商皆為小本經營，在營業額有限的狀況下，視保費為額外負擔，攤商投保的意識也不足，再加上小規模攤販無商業登記、公司登記或工廠登記，無食安法強制投保規定，導致投保率不高，未來會持續加強宣導。

市場處也指出， 目前一年保費介於2500元至5000元不等，視理賠金額及項目而有所差異，不過理賠條件與現實脫節，由於理賠條件較嚴格，且要求標示日期、保存方式與攤商特性不符，恐生理賠爭議。

吳世正也提出三大建議，包括首先建立「食安保險認證標章」，市府應設計專屬標章，頒發給已投保食安險且符合衛生標準的攤位，透過視覺化認證提升消費者信賴感，讓「有保險、更安心」成為生意加分的誘因，從「強制要求」轉向「市場驅動」。

第二，儘速研議「攤商專屬條款」，針對夜市攤販「現做現賣」的特性，研擬簡化版的理賠認定標準，調整關於「標示日期」等對攤商不切實際的規定，確保「出事真的能賠」。第三，強化保險知識教育與法規媒合，市場處應深入夜市自治會舉辦說明會或加強宣導，讓攤商知道投保不僅是保障客人，更是保障自己的身家財產，避免因一次食安事故就導致傾家蕩產。

對此，黃宏光也認同，食安保險認證標章可以做出區隔、加強行銷，承諾在兩個月內研議，針對攤商保險知識的宣導，會持續推廣教育宣講，近期也會與產險公會開會，研議相關改正投保方向，並在一個月內可以給予會議後的結論報告。

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