竹市公道五路環境改善工程延宕 用路人嘆高虹安市府執行力差

新竹市公道五路環境改善工程一拖再拖未完工，用路人嘆高虹安市府執行力差。（記者洪美秀攝）

新竹市府進行公道五路3段環境改善工程，原定去年10月底完工，經市民反映後，市府原稱今年4月底可完工，但工程持續延宕，4月底完工承諾確定跳票，用路人投訴，此工程一拖再拖，每天行經該路段都要左閃右閃，且人行步道空間每段規格都不一樣，連路口標線也歪來歪去有如蛇行般，夜間更因照明不足，相當危險，痛批一個改善工程拖這麼久，市府的執行力太差了。

市府養工處表示，此工程確實受周邊介面影響而延宕，目前工程推進的瓶頸是為配合「台灣自來水公司老舊管線汰換工程」，市府為解決漏水及管線老舊問題，避免道路全面刨鋪後短期內又遭管線單位重複挖掘，才要求台水公司先完成地下管線汰換與過路段推進作業後，市府再進行最終柏油重鋪，目前台水管線施工遭遇地下障礙與交通維持等困難，導致工程不斷延宕，市府將以第三季做為路面改善完工目標。

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另民眾觀察到人行道鋪設樣貌不同，主要施工差異是部分路段僅完成混凝土底版澆置，尚未進行最終面磚鋪設；或為配合台水管線施工圍籬暫時無法推進，導致視覺上產生不連貫的落差。考量現場既有設施（如台電變電箱、號誌控制箱）、路口無障礙斜坡道之順平設計，以及為保育既有路樹而設置的樹穴空間，鋪面材質與工法將依現場實際通行需求及無障礙規範進行局部調整，對施工期間造成市民不便，請市民體諒與包容。

新竹市公道五路環境改善工程一拖再拖未完工，用路人嘆高虹安市府執行力差。（記者洪美秀攝）

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