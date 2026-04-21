華航馬拉松星光夜跑開始報名！ 10/31台北大佳河濱公園登場

華航董事長高星潢（中）宣布2026年馬拉松星光夜跑開始報名。（圖由華航提供）

中華航空今天（21日）宣布，「2026華航馬拉松星光夜跑」即刻開放網路報名，賽事將在10月31日週六在台北市大佳河濱公園登場，有半程馬拉松組21K、漫遊健跑組10K及親子星空組6K等3大組別，並以「親子嘉年華」為主題，打造1場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會與公益合作的路跑活動。

華航表示，今年賽事持續規劃「公益組」，邀請身心障礙跑者及陪跑員免費報名參與，以及「永續選手組」，鼓勵跑者減少領取紀念衣與毛巾等一次性物資，並提供報名優惠。完賽好禮含賽事紀念衣跟背心等周邊紀念品及物資，將使用環保材質，讓參與者體驗華航對永續運動的承諾。

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華航董事長高星潢今天主持第3屆華航馬拉松星光夜跑報名啟動儀式，交通部觀光署主任秘書黃易成、台北市體育局局長游竹萍、台北市觀傳局副局長薛秋火等人都參加。

華航長期支持的運動選手，包括極地超馬冠軍陳彥博、瑞星韻律體操創辦人藝人瑞莎，以及主要贊助商中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠、本次活動指定運動品牌BROOKS總經理Meggie也到現場。

華航表示，為鼓勵民眾參與，凡是華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈2100哩、漫遊健跑組1000哩、親子星空組600哩；使用中國信託華航聯名卡鼎尊無限卡付款可享報名費8折優惠、中國信託華航聯名卡享85折優惠，中國信託全卡友享9折優惠；所有完賽跑者現場更可參加機票及會員哩程抽獎，包括長程線豪華商務艙及豪華經濟艙來回機票、華夏會員哩程1萬哩等超過60項好禮。

華航表示，本屆賽事持續推出由知名跑步教練徐國峰領軍的「華航馬拉松品牌訓練營」，將自8月開始透過系統化課程與實戰訓練，協助不同程度跑者規劃訓練計畫，讓每一位報名跑者都能以最佳狀態站上起跑線。詳情請見活動報名網址。

華航馬拉松跑者物資，結合環保與機能設計風格。（圖由華航提供）

華航馬拉松星光夜跑開始報名。（記者吳亮儀攝）

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