斥資2.6億元 雲林豐岡橋改建動土

雲林斗南鎮與大埤鄉重要連絡橋梁豐岡橋，跨越大湖口溪，梁底太低影響通洪，改建工程動土開工。（記者黃淑莉攝）

連絡雲林斗南鎮與大埤鄉的重要橋梁豐岡橋，跨越大湖口溪，因梁底過低影響通洪斷面，地方多年來爭取拓寬改建，獲水利署核定2.68億元，改建工程今（21）日動土開工，新橋長92米、寬14米，雙向各一車混合車道、人行道及路肩，預計2027年10月完工。

大埤豐岡村民說，豐岡橋太低，每遇颱風、大雨晚上都睡不著，擔心淹水。大埤鄉長林森寳表示，豐岡橋是斗南與大埤鄉親長久的痛，位在大湖口溪下游，颱風大雨上游的竹子、雜木都卡在橋墩阻礙水流，水利署要派人來清除，拓寬抬高後可以改善淹水，確保生命財產安全。

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斗南鎮長沈暉勛指出，遇大雨豐岡橋就要封橋，影響斗南及大埤鄉親，地方長期建議改建，感謝水利署及縣府支持，立委張嘉郡協助爭取。

今天動土開工祈福儀式由雲林縣長張麗善主持，水利署第五河川分署秘書王銘熙、立委張嘉郡、斗南鎮長沈暉勛、大埤鄉長林森寳及多位民代、村里長都與會。

張麗善表示，縣府2020年起向中央提報爭取改建，2024年先行籌措846萬辦理規劃設計，2025年獲水利署核定，並補助1.6億多元，為更符合鄉親期待，拓寬為14米，縣府自籌款增加至1億355萬元。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，橋梁位處大湖口溪轉彎處，考量通洪及避免抬升高度太高用路人安全，新橋採2墩3跨的鋼I型梁橋設計，以弧形工法設置，兩側橋台銜接處抬高約1米、橋中心處抬高2.3米。

汪令堯說，為縮短施工期程，將採封閉橋梁道路一次性施工，屆時請鄉親配合改道至周邊道路。

雲林斗南鎮與大埤鄉重要連絡橋梁豐岡橋，跨越大湖口溪，梁底太低影響通洪，每遇颱風大雨即封橋。（記者黃淑莉攝）

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