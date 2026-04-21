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    首頁 > 生活

    台中營養午餐一週一在地 綠議員籲嚴防越南菇洗成「台中菇」

    2026/04/21 16:28 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨台中市議員（左起）謝家宜、陳俞融、蕭隆澤、陳淑華及陳雅惠，質詢營養午餐在地食材未落實。（記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市議員（左起）謝家宜、陳俞融、蕭隆澤、陳淑華及陳雅惠，質詢營養午餐在地食材未落實。（記者黃旭磊攝）

    台中市配合115學年度「公立國中小營養午餐全面免費」政策，預計今年9月上路，教育局規畫推動「一週一在地」政策，要求學校每週至少提供一道在地食材及一道有機蔬果，民進黨市議員陳淑華說，要嚴防越南香菇「洗標、洗產地」硬說成「台中香菇」，民進黨議員蕭隆澤則表示，他住在潭子，當地農會有馬鈴薯，馬鈴薯沒寫國名，可能來自越南或中國。

    台中市議會今天進行教育文化業務質詢，蕭隆澤痛批教育局長蔣偉民「膨風」（台語：吹牛、誇大），未落實稽查營養午餐在地食材、有機食材來源；陳淑華也說，有越南香菇洗標、洗產地，廠商以洗產地、貼假標方式，將越南、中國進口假裝成在地食材，教育局應嚴格把關。

    局長蔣偉民答詢稱，會要求廠商遵守「三章一Q」，需採用具有機農產品標章、產銷履歷標章、CAS台灣優良農產品標章，以及QR code溯源條碼的國產食材。

    台中市推動公立學校午餐免費，對象包含弱勢家庭私校和高中職學生，市府規畫每餐70到74元預算，每週至少1道有機蔬果和台中在地食材，市府強調與農會接洽，但蕭隆澤質疑，食材契作都要先預訂，他住潭子，當地農會有馬鈴薯，霧峰農會有蝦米、大甲有芋頭，新社有香菇、北屯有竹筍，食材履歷若不確實查核，「馬鈴薯、豬肉有寫國名嗎？」

    陳淑華指出，在地食材有補助5元，這些真的在地嗎？教育局應嚴格把關，也建議公私立中小學一體適用營養午餐免費政策。

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