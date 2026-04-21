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    首頁 > 生活

    宮廟反映金紙與垃圾共用焚化爐褻瀆神明 議員建議北市「專爐專燒」

    2026/04/21 16:35 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市環保局今於台北市議會警政衛生委員會工作報告。（記者蔡愷恆攝）

    台北市環保局今於台北市議會警政衛生委員會工作報告。（記者蔡愷恆攝）

    台北市議員許淑華今（21）日在台北市議會警政衛生委員會表示，環保局處理金紙與垃圾的焚燒爐共用，宮廟反映此舉褻瀆神明，呼籲要「專爐專燒」。環保局說明，每年農曆七月會舉辦「淨爐」儀式，過去也曾考慮另設金爐，但3個焚化廠皆沒有配套或是倉儲空間。第一召集人張文潔裁示，市府需跨局處合作討論，並於一個月後說明進度。

    許淑華說明，接獲宮廟反映，把給神明的金子跟銀子，全丟到給一般垃圾燒的爐焚燒，引起宮廟串聯、抗議。她認為，興建金爐或銀爐花費並不高，甚至可以跟宮廟募款，收取燒金錢銀錢費用，台北市還可以增加稅收，何樂不為？

    許淑華補充，現在有「以米代金」政策，但至宮廟活動時觀察，實際成效不彰，現在宮廟仍以燒金紙為主，才會提出紙錢專爐。

    環保局長徐世勲表示，環保局處理的是「廢棄物」，但金銀紙不歸屬於廢棄物類，是受委託所以協助處理；這也是為何台南、高雄等區域設置專爐。徐世勲說，因為堆疊金紙需要足夠配套空間，過去台北市也評估過，現在3個焚化廠空間不足，有執行困難。

    台北市約18年前推動金紙集中焚燒政策，減少露天燃燒造成的空氣污染，透過焚化爐空氣品質防治設施搜並排出污染物。根據環保局統計金紙焚燒量，近年平均一年約有1600公噸。由於信徒與廟方憂慮金紙與垃圾共同焚燒對神明不敬，故環保局與省城隍廟農曆7月時，會邀集各區公所，與內湖、木柵、北投焚化爐舉辦淨爐儀式。

    張文潔認為，專爐專燒是非常好的方向，裁示環保局應有具體作為，將案件帶回市府跨局處討論，積極研議相關配套、空間、位置等，一個月後告訴委員會專爐專燒的規劃等方向。

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