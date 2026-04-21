台師大再爆教練霸凌性平案 教育部組專案輔導小組

台師大再爆教練霸凌案，被停聘2年的副教授、體操隊總教練翁士航出面喊冤，教育部已組專案輔導小組。（記者羅沛德攝）

繼台灣師範大學女足抽血換學分案後，人本教育基金會和立委陳培瑜等人今（21）日召開記者會，指控台師大運動競技學系副教授、體操隊總教練翁士航等人涉霸凌及性平案，教育部回應說明，已籌組專案輔導小組，協助學校進行整體訓練文化與制度之檢視與改善，避免類似事件再次發生，以維護學生學習權益。

教育部學生事務及特殊教育司科長黃志豪表示，該案自去（2025）年8月接獲檢舉後，隨即展開嚴謹督導與專案訪視，督促台師大校方依相關法規進行調查及處理，並安排代理教練，銜接訓練及課程，確保學生訓練、受教權益及在相關程序中獲得必要協助與保障。

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黃志豪指出，翁士航經校方調查確認成立霸凌，停聘2年及終止聘任契約，亦認定性騷擾成立，為因應台師大接連發生相關運動競技系事件（如女足及體操案件），教育部已籌組專案輔導小組，協助學校進行整體訓練文化與制度之檢視與改善，避免類似事件再次發生。

黃志豪說明，有關校園霸凌事件，台師大於接獲檢舉當日（2025年8月14日）即完成校安通報及社政通報，並依校園霸凌防制準則規定辦理，經調查結果認定霸凌成立，並依教師法規定予以停聘2年；另助理教練則已終止契約，並建議2年內不得聘任為教學人員。關於翁士航停聘2年案，學校已函報教育部，現由教育部依法審議中。

有關校園性別事件，黃志豪表示，台師大也於接獲檢舉當日完成校安通報，並依性別平等教育法規定辦理，經調查結果認定性騷擾成立，並決議當事教師應接受心理輔導及8小時性別平等教育。但後續當事學生及教師均提出申復，教育部於今年2月9日函復認定申復有理由，應予重新調查，台師大已重啟調查程序，待調查完成後，將再行通知當事人相關結果，教育部也將持續督導該校依規定妥處。

為維護學生權益，黃志豪表示，教育部在接獲檢舉之初，即於去年8月27日入校進行專案訪視會議，要求學校依據學生輔導法，結合專業輔導資源，針對有需求之學生提供個別化諮商與心理支持，並安排代理教練銜接訓練及課程，確保學生訓練、受教權益及在相關程序中獲得必要協助與保障。涉及法律部分，將提供學生法律協助，並強化與運動部橫向聯繫機制，以確保學生於安全環境學習，發揮即時協助之成效。

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