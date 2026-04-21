未來10年將增16新車站！ 鐵道局：台南地下化車站年底率先啟用

年底即將啟用的新地下化台南車站。（圖由鐵道局提供）

交通部鐵道局今天（21日）宣布，未來10年北、中、南將有16座新建車站陸續啟用，朝淨零車站方向推進。其中，台南地下化車站將在今年底率先通車，是繼高雄車站取得鑽石級綠建築候選證書，下一個重要車站啟用里程碑。

鐵道局副局長劉雲生表示，未來10年內預計啟用的16座新建車站，由於多數車站已完成設計且受限於既有腹地，不宜進行大規模結構變更。其中，全新的「台南地下化車站」預計在今年底正式通車啟用。

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新台南車站在規劃之初便深度融合了環境共生理念，在硬體設計上，考量南部地區的日照與微氣候條件，導入大面積中庭自然採光與通風設計，並設置雨水回收系統與高效能機電設備，大幅降低營運耗能。

此外，台南鐵路地下化不僅縫合了長期被切割的市區，更消弭了沿線平交道停等車輛怠速所產生的大量碳排放。鐵道局說明，透過轉乘動線與低碳站體，新台南車站將進一步吸引私人運具移轉至軌道運輸，結合「硬體減碳」與「綠運輸移轉」雙重效益，帶動南台灣都會區永續發展新地標。

鐵道局說明，新車站設計其中1項重要規劃，是為確保國家減碳目標在公共工程穩步推進，對於已進入設計或施工階段的各項建設，將採取「降低蘊含碳」與「減少營運碳」雙軌策略。

在鐵道工程方面，針對碳排占比較高的橋梁與隧道等線性工程，將「容許碳排量」機制實質納入管控，在不影響結構安全與營運功能的前提下，引導設計與施工團隊優先採用低碳混凝土、電爐鋼筋及預鑄自動化工法。

鐵道局說明，以嘉義高架化延伸計畫CG03標橋梁工程為例，透過多方案的情境評估與設計優化，已成功將標準排碳量24萬4723噸（tCO2e）降至依據預算書計算的18萬8975噸（tCO2e），減碳幅度達22.78%。

鐵道局表示，已全面導入「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示、智慧建築標章」4大標章進行同步管控，將這些標章制度作為「體檢工具」，精準識別既有設計中的節能空間。

年底即將啟用的新地下化台南車站。（圖由鐵道局提供）

未來鐵道工程減碳目標。（圖由鐵道局提供）

未來10年陸續啟用的新車站。（圖由鐵道局提供）

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