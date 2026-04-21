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    首頁 > 生活

    先進製程的台南芒果泥深受歡迎 9噸成功外銷日本

    2026/04/21 14:54 記者吳俊鋒／台南報導
    台南愛文芒果泥深受歡迎，9公噸順利外銷日本。（台南市政府提供）

    台南愛文芒果泥深受歡迎，9公噸順利外銷日本。（台南市政府提供）

    台南在地優質農特產品持續拓展日本市場版圖，透過冷凍技術與滅菌處理等先進製程，愛文芒果泥成功外銷，深受當地歡迎，今天多達9公噸從產區順利啟運。

    台南市政府今天舉行冷凍愛文芒果泥封櫃儀式，出口至日本，經嚴格品質篩選，採用急速冷凍包裝技術，有效鎖住的新鮮度，得以全年穩定供應，且價格親民，讓消費者隨時都能嚐到如同當季般的自然美味，芒果泥以適量天然砂糖調和，全程不再額外添加任何色素、香料或防腐劑，忠實呈現愛文芒果的天然風味。

    台南市長黃偉哲強調，從原料選取、製程管理與產品保存等經過嚴格把關，得以讓色澤飽滿、口感濃郁，又深受市場青睞的芒果泥遠銷日本，消費者一年四季都能安心享用來自台南夏日的香甜風味。

    農業局長李芳林指出，台南愛文盛產期在夏季，透過先進的冷凍技術，不再受季節限制，全年都能穩定供應，同時也可將芒果泥應用於各式食品中，創造更多元的經濟價值；市府也將持續媒合在地業者，積極拓展銷售通路，並與消費者需求深度連結，打造永續且具競爭力的農業產業環境。

    台南愛文芒果泥成功外銷日本，9公噸順利啟運。（台南市政府提供）

    台南愛文芒果泥成功外銷日本，9公噸順利啟運。（台南市政府提供）

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