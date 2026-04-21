淡江大橋機車道太狹窄爭議 公路局：考量短程旅次才設機車道

淡江大橋上的機車專用道被抨擊過於狹窄，易發生事故。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋即將在5月12日通車，不過橋上機慢車道太狹窄恐有安全疑慮，引發機車族砲轟。交通部公路局今天（21日）主動說明，淡江大橋本來就屬台61線快速公路的等級，一般機車本來就不能行駛，但考量新北市淡水區和八里區短程旅次需求，才設置機慢車道。

淡江大橋依公路等級劃分，屬於「紅盾牌」的台61快速公路。快速公路是介於高速公路與一般公路之間的專用道路，主要特點為中央分隔、雙向行駛，專供汽車及部分大型重型機車行駛。

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公路局說明，設計淡江大橋路時，考量兩區的地方短程聯絡需求，才設置機車專用道，速限為每小時40公里，全橋總長為2公里，行駛時間約3分鐘，並強調，分隔式機車道設計橫斷面寬度為2.5公尺，符合「公路路線設計規範」。

公路局副總工程司姜宇峰表示，橋面同時整合快速公路主線、機車、公車、未來輕軌預留區、自行車、人行道，而機車道設計是依規畫設計階段的預估交通量，以及整體橋面條件使用需求來設計。

根據公路局設計，考量主橋斜張鋼纜區段的斜索阻尼器雖位於機車專用道護欄外側，為降低潛在可能的視覺影響，因此在該範圍的機車道範圍內分別調整內、外路肩寬度，以導引機車騎士能更安全地通過。

姜宇峰強調，外界所稱約1.5公尺或1.6公尺，是標線內的空間，並非工程設計規範所認定的橫斷面車道寬度規範。從橋面配置，南向、北向採對稱設計，自外側至內側依序規劃為人行道2.5公尺、自行車道2.5公尺、機車道2.5公尺、汽車和大型車道3.5公尺且有2車道、中央公車專用道（未來輕軌）3.25公尺。

另外，根據公路局設計，因淡江大橋在河口橋上風大、機車容易發生偏移，因此為預防並排行駛可能造成的風險，且一旦發生事故造成傷害可能會更大，所以採取單車道提供短程淡水八里端過橋通行。

對於機車族抨擊的事故處理和救援問題，姜宇峰表示，若機車道發生交通事故，救護車輛可以用鄰近主線車道靠近事故地點，若事故車輛無法移動，未來淡江大橋的橋梁管理中心有規劃24小時機車專用道拖吊處理機具。

至於是否未來可把「紅盾牌」的快速公路改為「藍盾牌」的一般省道，讓一般車輛和機慢車混用車道？姜宇峰表示，這議題不是現在重點，因為改公路分級會牽一髮動全身，淡江大橋分級就是快速公路，所以目前不會改變。

公路局說明淡江大橋路型配置。（圖由公路局提供）

公路局今天說明，不會將淡江大橋的快速公路分級改為一般省道。左起依序為公路局北區公路新建工程分局分局長陳永傑、公路局副總工程司姜宇峰、公路局工務組組長陳貴芳。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋人行道、自行車道非常寬廣。（記者吳亮儀攝）

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