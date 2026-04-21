亦捷科際離職女司機陳宥縈申請勞資爭議 調解無果

亦捷科際離職女司機陳宥縈指控業者片面毀約，推動不利於她等勞方的勞動條件。（記者黃美珠攝）

亦捷科際整合（股）公司離職女駕駛長（司機）陳宥縈指控，業者未經同意片面更改勞動契約，增加其工作量卻不給加班費，甚至要她簽署實質減薪的新契約。她反對無果，便以雇主違約在先，主動遞出離職書，並向新竹縣政府勞工處申訴勞資爭議，要求業者給付所欠工資、獎金等，並須發放資遣費、非自願離職證明給她。

陳宥縈說，當時看到亦捷科際招募司機的DM，清楚寫著司機薪水包含：底薪、伙食津貼、專案等4項獎金，以及休假加班費，所以「保底薪資」5萬起跳，最高可到6萬多。其中專案獎金每月就1萬2000元，所以心動投入。

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她的勞動契約依DM內容而訂，專責【5621】新埔到新竹路線。誰知雇主先於去年9月片面要她增開【5619】關西到新竹的路線。但當她跑完主線【5621】，再開著車從新埔去關西趕上【5619】的班；或是跑完了【5619】，要從12公里外的關西回新埔上自己契約的【5621】路線時，每天早晚這樣往返關西和新埔的2趟，總共2小時、48公里遠的工作，卻被認為沒有實際載客不能領。

今年春節後，雇主再片面拿新的勞動契約要她簽，她發現薪水只剩下4萬2000多元到5萬多不等，光專案獎金就被對半砍掉，每月只剩6000元。再加上亦捷科際從去年6月到今年3月沒有提撥勞退額度給她，之前又還有工作獎金等被積欠沒領到，所以她才主張雇主違約在先，乾脆把亦捷科際「開了」，申請勞資爭議，但都沒有實質成果。

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