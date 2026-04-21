世界閱讀日台南創意上線 專屬相框「拍進布可」

南市教育局推出世界閱讀日「翻開好書_拍進布可」創意線上活動。（台南市政府提供）

423世界閱讀日前夕，南市教育局推出「翻開好書．拍進布可」創意線上活動，結合閱讀理解平台「布可星球」設計專屬線上相框，邀請學生上傳照片推薦喜愛書籍，透過校園推書與分享，帶動學生看見更多好書。

教育局長鄭新輝表示，「布可星球」平台目前已精選2522本優質圖書，選書內容涵蓋SDGs、SEL社會情緒學習、數位科技、AI、傳記及經典文本等，引導孩子從閱讀中認識生活、理解世界、思考議題，在閱讀過程逐步培養觀點與表達能力。

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「翻開好書．拍進布可」活動自4月23日起至5月7日止，學生只要上傳照片套用布可星球專屬線上相框，並將照片分享至布可星球臉書專頁，即可參加抽獎，有機會獲得布可星球周邊好禮。歡迎學生踴躍參與，把自己喜歡的書分享出去。

市長黃偉哲表示，在AI快速發展、資訊不斷更新的時代，孩子更需要透過閱讀培養理解、判斷與思辨能力，市府持續整合全市閱讀資源，除建置布可星球與布可小星球平台，同步充實公共閱讀空間，從軟體到硬體打造更完整的閱讀支持系統。

鄭局長進一步表示，閱讀推廣不只是鼓勵學生多讀書，更重要的是讓孩子願意分享閱讀、主動推薦好書，推薦一本好書，不一定要完整講完內容，而是可以從最吸引人的情節、最有感的一段文字，或自己為什麼喜歡這本書談起，透過這樣的分享，不僅能幫助學生整理閱讀感受、練習表達，也能讓一本好書在同學之間被看見、被討論，進一步擴大閱讀交流。

南市教育局推出世界閱讀日「翻開好書_拍進布可」創意線上活動。（台南市政府提供）

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