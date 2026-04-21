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    首頁 > 生活

    台南籌設首創「歷史文化場域經理平台」 自治條例送議會大會審查

    2026/04/21 14:16 記者王姝琇／台南報導
    台南首創歷史場域行政法人，南市議會今日進行「歷史文化場域經理平台自治條例」專案報告。（記者王姝琇攝）

    台南首創歷史場域行政法人，南市議會今日進行「歷史文化場域經理平台自治條例」專案報告。（記者王姝琇攝）

    台南逾9萬棟屋齡超過50年老屋，市府計畫成立全國首創行政法人「歷史文化場域經理平台」，南市議會今日進行「歷史文化場域經理平台自治條例」專案報告，決議將自治條例送大會審查。

    南市副市長葉澤山表示，台南透過制度與民間協力保存歷史資產，提出經理平台自治條例，盼在既有成果基礎上再升級。市府在議會專案報告說明，未來透過制度化平台引入民間資源，推動老屋修復與文化場域活化。

    葉澤山指出，台南推動「歷史街區振興自治條例」已14年，成功修復超過250棟老屋、完成17條歷史街區，也讓都會區民宿得以合法化，對文化資產保存與文化觀光發展帶來顯著效益，都是透過自治條例推動的成果。

    葉澤山說明，然而現階段可修復量能已趨飽和，因此市府自4年前即開始研議設立「歷史文化場域經理平台」，希望透過經理平台導入民間力量，為政府節流並引流企業資源，以更專業方式協助老屋修復、保存與再利用。

    針對實際運作方式，葉澤山強調，經理平台本身不提供補助，補助仍由文化局負責，採雙軌並行機制；平台主要功能在於媒合修復師、企業與老屋所有權人；對於產權複雜、難以出售的老屋，可委託平台進行修復並活化利用，例如轉型為日照中心，由營運單位支付租金，再由平台轉交屋主或回饋社區，達成多方共好的目標。

    此外，平台董事會預計由7至11人組成，市府代表占1至3席，其餘由相關專家擔任，並可透過地方公聽會或說明會納入在地意見，平台亦將設置專職人員，相關經費規劃以人事支出為主。

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