新北婦女會表揚模範婆媳 侯友宜：好好珍惜天下的媽媽

新北市坪林區鄭陳美玉（中）和媳婦陳淑華（左）情同母女、相互扶持，受到新北市婦女會理事長李金苑君（右）頒獎表揚。（圖由新北市社會局提供）

新北市婦女會今在新北市府舉辦「Top Women心之所向．榮光綻放」模範婆媳表揚大會，共27對模範婆媳接受表揚，新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川與國民黨副主席李乾龍皆到場祝賀，侯友宜表示，天下的媽媽真的了不起，要好好珍惜，「沒有母親，哪有我們的國家」，少子化，只要結婚就趕快當媽媽，這是最深的期待，祝福大家母親節快樂。

新北市婦女會理事長李金苑君表示，婦女有著柔善的本質，是促進社會祥和、安定國家的最大力量，這次表揚27對模範婆媳，無論在家庭或是在社會，都能裡外兼顧，為社會樹立典範。

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其中，在坪林區茶鄉中，鄭陳美玉家族世代務農，婚後育有1女4子，長年照顧身患重疾的小兒子，並在女兒婚後持續扶助外孫成長，媳婦陳淑華嫁來28年，相夫教子、悉心照顧子女與小叔，婆媳之間情同母女，彼此體諒、分擔責任，共同撐起一家，由於婆婆長年辛勞，出現輕微失智，家人白天將她送至日照中心，傍晚再接回細心陪伴，陳淑華與丈夫持續務農，扛起全家生計，三代同堂、相互扶持。

八里區翁瑳高齡93歲，育有7名子女，早年因分擔家計，白天在淡水馬偕醫院洗衣房工作，下班後仍接手工，在洗衣房工作期間，曾右手不慎被機器連帶床單捲入，致手指部分截肢，子女各自成家立業後，大兒子與媳婦種又儀同住照顧，種又儀教子有方，孝敬公婆，也幫助先生事業發展，從小工程公司，蛻變為一家知名企業，並回饋社會，幫助弱勢。

侯友宜表示，本次27對模範婆媳都是住在同個屋簷下，彼此照顧，實屬難得，不論是從女兒變媳婦或是媳婦變婆婆，在女性多元角色的轉變，都能彼此尊重、相互包容，感謝婦女會長期與市府合作，照顧婦女家庭，在少子化趨勢下，也感謝媽媽的偉大，願意生兒育女，撫育下一代。

新北市八里區翁瑳（坐輪椅者）和大媳婦種又儀（前排左6）三代同堂和樂，受到新北市婦女會表揚。（圖由新北市社會局提供）

新北市婦女會表揚27對模範婆媳，新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川與國民黨副主席李乾龍皆到場祝賀。（記者黃政嘉攝）

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