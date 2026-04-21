白沙屯拱天宮媽祖婆回鑾 二媽遊庄熱鬧滾滾。圖為今天一早遊庄畫面。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

苗栗縣通霄鎮拱天宮媽祖婆南下北港朝天宮進香，於昨日下午回宮，今天依循往例，一早由「黑面二媽」代勞，在白沙屯各庄頭遊庄，除了二媽鑾駕，包括報馬仔、頭旗、陣頭及各地神轎陪同遊庄遶境，預計到下午結束。

拱天宮表示，二媽於今天早上7點登上華麗莊嚴的八人抬大轎，由值年頭家肩扛護衛，率領鄰近各宮廟神轎、輦轎與信眾隊伍，一同展開巡庄賜福行程。遊庄路線涵蓋整個白沙屯媽祖祭祀圈，除了白沙屯本庄（白東、白西）外，也行經南庄（內島、過山）以及北庄（過港、山邊、南坑、北坑）等村落。

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白沙屯媽祖南下徒步到雲林縣北港鎮朝天宮進香回宮，第二天展開遊庄遶境，依慣例由「黑面二媽」代勞，隊伍遶經白沙屯地區各庄頭與大街小巷，只見信眾緊緊跟隨鑾轎，鞭炮聲不絕於耳，住戶也設香案虔誠祭拜，中午並有居民準備飯擔，款待信眾。

雖然今天依舊豔陽高照，仍難掩信眾熱情，不少信眾說，陪媽祖進香、遊庄，不管天氣再熱或是下大雨都不怕；拱天宮廟方說，遊庄結束後將於廟口設香案舉行許平安與安五營儀式。執事委員帶領信眾上香祈求上蒼賜福境內人口，並派駐兵將維護村落平安，稱為「許平安」；獲得上蒼聖筊允後進行「安五營」儀式。

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