串聯白沙屯拱天宮文化、好望角遊憩區 海丘之心統包案動土

串聯白沙屯拱天宮文化、好望角遊憩區，好望角海丘之心統包案動土。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣政府推動觀光重點「好望角海丘之心暨百年過港隧道觀光整備統包工程」今天動土，總經費2.6億，中央補助約1.9億，盼以白沙屯拱天宮媽祖文化與好望角遊憩區為核心主軸。導入創新遊憩體驗，建構國際級遊憩據點，預計明年9月完工。

苗栗縣長鍾東錦說，計畫完工後，該區將成為繼「舊山線鐵道自行車」及「明湖水漾-魅力海棠」之後，苗栗縣的新國際級觀光旅遊大亮點。

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苗栗縣文觀局指出，此計畫將利用好望角居高臨下地勢，建設「海峽側」與「草原側」地景式眺景平台，讓遊客能從不同角度俯瞰壯闊海岸線；新建戶外海風地景藝術展演區、旅服市集中心、規劃空中飛索及野營區，打造提供單車、登山健走、空中飛索等多功能的遊憩體驗區。

新建的旅服中心一樓將設置「媽祖海線深度旅遊地圖」，詳細介紹白沙屯、山邊媽祖、後龍老街區及在地老店，提供遊客深度文化導覽；同層的農夫市集則提供優質慢活體驗，推廣在地特色農產品，二樓則引入主題輕食餐飲，讓遊客在享受美食的同時，也能飽覽好望角的絕美海景。

此外，為增加遊憩多元性，園區內特別規劃「海風飛索野營區」，設置空中飛索遊憩中心與海丘大草原，打造結合地景體驗的海風滑索，提供遊客3D全新感官體驗；園區也將設綠能示範場域與風車機艙展示區，成為具視覺效果的打卡地標。

縣府表示，工程完成後可有效串聯海角樂園、舊過港隧道、清海宮及山邊媽祖宮等周邊景點，未來遊客可透過完善的自行車道系統與步道，穿梭於自然景觀與歷史文化之間。

圖為好望角俯瞰美麗海景。（記者蔡政珉攝）

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