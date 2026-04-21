藏金閣4/25拍賣日暖心登場 為母親打造「臥室一角」

藏金閣拍賣日打造「臥室一角」母親節主題區。（台南市政府提供）

母親節將近，環保局將25日在藏金閣1館舉辦拍賣日活動，主打木製搖椅與梳妝台，打造「臥室一角」母親節主題區，邀市民為家中添購有溫度的傢俱，為媽媽打造安心坐下、好好休息的生活角落。

環保局表示，本次拍賣主打木製搖椅與梳妝台，皆由藏金閣師傅細心修整再利用而成，其中梳妝台造型典雅、線條細緻，承載早期家具工藝與歲月記憶；搖椅則以穩固結構與柔和弧度設計，提供舒適安穩的乘坐體驗，讓人在忙碌之餘得以稍作停歇，現場以「臥室一角」為概念規劃母親節主題區，透過家具搭配營造生活場景，讓傢俱成為情感延續的一部分。

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此外，提供平價傢俱及回收木料再製小物，另有二手腳踏車開放競標，本次拍賣日起推出「木工知識小學堂」，由藏金閣師傅現場分享傢俱修繕、保養及日常使用技巧等，活動當日持續辦理指定回收物兌換「尚好肥」及廚餘桶借用。

環保局長許仁澤表示，透過藏金閣的修復與再利用，不僅讓舊家具重獲新生，也讓民眾在使用過程中感受物件的溫度與價值，期盼市民在母親節前夕，為家中添一份貼心心意，同時支持資源循環再利用理念。

本次拍賣主打木製搖椅與梳妝台。（台南市政府提供）

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