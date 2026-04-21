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    兒少權法時隔15年大修！「兒少工作證」入法 衛福部5月辦公聽會

    2026/04/21 14:46 記者林志怡／台北報導
    衛福部預告修正「兒童及少年福利與權益保障法（兒少權法）」30天。（資料照）

    衛福部預告修正「兒童及少年福利與權益保障法（兒少權法）」30天。（資料照）

    「兒童及少年福利與權益保障法（兒少權法）」時隔15年迎來大修，衛福部於今日預告修法草案30天，內容參照「兒童權利公約」架構進行整體調整，條文數自現行118條大幅增加至165條，內容全面強化兒少保護、收出養機制、兒少相關工作人員與機構管理，並嘗試建立「兒少工作證」制度。

    衛福部次長呂建德說，這次兒少權法回應國際審查建議，也正視家庭型態改變與數位環境帶來的新風險，從制度面來補強社會安全體系，除明確保護機制，也強化所有與兒少接觸的人員與機構管理標準，並將數位時代的風險納入法律規範，確保孩子在線上與線下都能有安全的環境。

    衛福部次長周道君進一步指出，針對收出養程序，過去因應剴剴案，衛福部與各地方政府已調整行政程序，這次修法也強化地方主管機關在收出養程序中的角色及定位，並以明文規範。

    此外，周道君提到，過去兒少保護偏重於家長不得對兒少採取不當行為，這次修法參考「兒童權利公約」第13號一般意見書，將不合適的行為具體分為身體暴力、精神暴力、疏忽照顧、性不當對待等類別，以法律條文具體呈現，讓未來調查與處理有更明確的依據。

    兒少替代性照顧方面，周道君指出，針對家庭不適合照顧、需要家外安置的兒少，經參考其他法規規範，這次修法就相關人員資格要求部分，具體規範不適任條件，並將近年來新興的兒童照顧資源納入法規，給予明確定位。

    周道君也提到，許多民間團體倡議，希望建立「兒少工作證」制度，這次修法也嘗試建立相關制度，並與法規中機構、法定場域不得任用人員的相關規範進行調和，初步就試用範圍、用人程序與責任等，均納入法規，聽取各界意見。

    另周道君說，這次衛福部預告「兒少權法」30天，衛福部規劃5月中旬辦理公聽會，聽取各界意見。

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