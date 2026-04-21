批台積電用光高雄的電 環團籲企業挹注地方再生能源

台積電在高雄市楠梓設立5座2奈米廠，合計年用電量約等於高雄市民生用電，呼籲企業不能只買綠電，還要促進綠電發展，自己用電自己扛。（記者吳柏軒攝）

台積電在高雄市楠梓區設立5個2奈米廠開發案，環保團體今（21日）抗議指出，台積電P1、P2廠去年底開始量產，P3到P5廠也在興建中，預估合計年用電量約112億度，相當於高雄去年民生用電規模，呼籲用電大戶有責任促成更多綠電，願意買還不夠，應挹注資源與地方共創再生能源，如屋頂光電等。

地球公民基金會媒體行銷部主任鄧宇佑指出，台積電各地擴廠計畫，未來將佔全台用電超過1成，影響台灣能源政策及綠電發展，但環評書件卻只寫電力由台電供應，沒有負起相應的綠電責任，呼籲應承擔更多環境責任，挹注資源與地方共創再生能源，如推動屋頂光電等。

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環境權保障基金會主任楊琳翔說，除了南科楠梓園區，台積電在沙崙園區未來也要新增至少2.3GW的用電需求，兩地共約3.5GW，但這些用電需求，經濟部全押在高雄興達電廠，憂興達燃煤舊機組無法除役，批台積電「拿別人的肺賺自己的錢」，即使重啟核三廠也最多供應2GW，興達仍須燒好燒滿，提醒RE100，台積電應要求全供應鏈使用再生能源，促進台灣綠電發展，也不滿核電會壓縮綠電發展。

主婦聯盟南部辦公室主任陳婉娥表示，台電統計，高雄再生能源到今年2月為止是1.55MW，要求高雄市府應強化綠能政策，都市的電自己發，不是全踢給台電或其他縣市就沒事。

氣候對策協會議題溝通經理李其丰認為，產業應從能源消費者轉型為「能源聚合者」，精準掌握自身能源曲線，佈建能源管理系統與儲能設施，積極扮演虛擬電廠聚合角色，不能只購買綠電證明。

地球公民副執行長黃靖庭也說，台積電楠梓廠設在高雄煉油廠舊址，早期高市府承諾煉油廠關廠將轉型成公園、生態綠廊，同時該地也是39年前「後勁反五輕運動」的環境抗爭歷史，要求南科管理局應將市府承諾納入，包含生態及環境抗爭史都被居民記得。#

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