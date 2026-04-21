台中市演唱但上半年可達70場 議員要求市府要有防制黃牛計畫

市議員林昊佑表示，台中市演唱會增加，但杜絕黃牛的稽查效率不佳。（記者蘇金鳳攝）

黃牛問題困擾著表演團體，市議員林昊佑今天在市議會表示，台中市近年演唱會與藝文展演快速成長，2024年台中售票演出約123場，今年上半年70場，今年會但黃牛票問題也日益嚴重，他質疑市府查緝與裁罰卻未同步提升，尤其未來台中巨蛋等大型場館陸續完工後，演唱會及各項表演都會增加，要求市府一定要加強取締，建議採實名制。

新聞局長欒治誼表示，針對黃牛問題，新聞局114年裁罰102萬19件，也發了20萬檢舉獎金。至於實名制，因為影響進場的進度時間，如果是很大型，需要一個一個比對，會需要花很多時間。

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議員林昊佑指出，中央已修訂文化創業發展法，還有運動產業發展條例，對黃牛的罰則有加重，但台中近年查處成效偏低，110、111年裁罰掛零，112至113年僅約15件，與其他直轄市相比明顯落差。

他表示，台北市一年裁罰近400件、金額高達4000萬元，顯示台中市政府執法力道差異明顯。

文化局長陳佳君表示，112年發現，有檢舉兩案，但資料不足沒有裁罰，未來將強化蒐證，並配合警察局加強聯合稽查與跨局處合作，提升查緝成效。

林昊佑認為，目前缺乏實名制售票，是黃牛轉售的關鍵原因之一，建議市府應透過場館租金優惠等誘因，鼓勵主辦單位採用實名制，從源頭減少炒票空間。

他更強調，台中大型演唱會仍相對不足，台中人要看演唱會，還要跑台北、高雄，這是城市競爭力的問題，未來台中巨蛋等大型場館陸續完工後，更應提前建立制度，包括推動實名制、檢討娛樂稅回饋機制，讓台中真正成為演唱會及藝文活動之都，不要讓黃牛橫行。

新聞局長欒治誼（右）表示，去年稽查數有19件。（記者蘇金鳳攝）

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