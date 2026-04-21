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    首頁 > 生活

    變相懲罰？稻米全國賽獲獎金 稻農竟痛失老農津貼

    2026/04/21 14:04 記者劉濱銓／南投報導
    南投稻農李啟元（右）在稻米全國賽奪冠獲獎金，但獎金收入已達老農津貼排富門檻，以致今年喪失津貼資格，立委馬文君（中）、南投縣議員唐曉棻（左）盼農業部個案處理維護農民權益。（記者劉濱銓攝）

    南投稻農李啟元（右）在稻米全國賽奪冠獲獎金，但獎金收入已達老農津貼排富門檻，以致今年喪失津貼資格，立委馬文君（中）、南投縣議員唐曉棻（左）盼農業部個案處理維護農民權益。（記者劉濱銓攝）

    南投縣草屯鎮稻農李啟元，2024年在農業部台灣稻米達人選拔賽奪金，並獲農業部、草屯鎮農會各頒30萬元獎金，惟獎金納入非農業所得計算，已達老農津貼排富門檻，以致今年李的老農津貼停發1年，李質疑農業獎勵淪為變相懲罰，未來哪個農民還敢參加比賽。

    立委馬文君表示，近期接獲南投縣議員唐曉棻陳情，指出李啟元是草屯優秀稻農，2024年代表南投縣參加台灣稻米達人選拔，勇奪非香米組金牌，不僅農業部頒發30萬元獎金，草屯鎮農會也同頒30萬元獎金。

    惟60萬元獎金被列入「非農業所得」，已達老農津貼非農業所得每年50萬元以上的排富條款，造成李今年無法領到每月8110元的津貼，全年恐損失約10萬元。

    李啟元說，他今年68歲，已達領取老農津貼資格，前年他以種稻多年的經驗與技術，在稻米全國賽奪冠，但農業部事前沒講清楚，導致獲得獎金後，卻喪失今年老農津貼資格，由於要拿全國冠軍相當困難，一生可能只有1次，希望農業部以後賽前講清楚，別讓鼓勵變懲罰。

    馬文君說，針對該案補救，近日有獲農業部回函，但卻要求農民提供當年度相關單據作為所得扣除依據，惟時隔已2年，要農民回溯整理單據實在困難重重，農業部明顯誠意不足，既然稻農參加的是農業類競賽，獎金就可認定為農業所得，以免列入非農業所得影響老農津貼權益，盼農業部能個案處理。

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