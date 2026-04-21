「桃園市野生動物救傷收容中心」揭牌 診所手術室、X光機設備齊全

「桃園市野生動物救傷收容中心」位於大湳森林公園，已揭牌啟用。（記者謝武雄攝）

桃園市政府斥資2000萬元在八德區大湳森林公園，設置的「桃園市野生動物救傷收容中心」今舉行揭牌儀式，收容中心委由桃園市野鳥協會經營，聘有專業獸醫師駐診，除了提供受傷動物復育場所外，還有完整的醫療設備，包含手術室、X光機等，還有鳥類野放前的飛行訓練室，提供野生動物更完整救傷服務。

張善政致詞時提到，去年1年桃園市就救助過超過2000隻不同動物，其中9成是鳥類 其他還有包括山羌、穿山甲、食蛇龜等非常多元，也代表桃園生物多樣性非常豐富，明天就是世界地球日，市府成立野生動物救傷收容中心，在野生動物保育上面又往前跨進一大步，中心將來還可以讓學校戶外教學，對於小朋友們建立野生動物愛護和教育非常有幫助。

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桃園市野鳥協會前理事長吳豫州表示，協會在八德區高城社區設有救傷中心，但設備較為簡陋，很感協市府在大湳森林公園興建「桃園市野生動物救傷收容中心」，目前收容復健中的野生動物共有30多隻，包含大赤鼯鼠及各種保育類鳥類；他也提到，環境改變造成鳥類受傷最大原因，其中又以撞玻璃、撞車為主，此外人類修樹，讓幼鳥從樹上掉下時，沒有緩衝容易受傷。

他也提到，有些民眾很有愛心，會將受傷的動物帶回家救治，但由於救治方法不對，反而造成動物永久傷害，此外還有一些人畜共通傳染病，因此民眾撿到傷病的野生動物，建議轉送「桃園市野生動物救傷收容中心」。

農業局長陳冠義表示，大湳森林公園前身為國軍龍騰營區，於2017年撤營，市府將營區「修車棚」及「貴賓室」加以整建，占地88坪，分別作為診療手術及收容復健與教育訓練空間，是首座結合野動救援、醫療、收容、教育的野生動物專屬場域，且不分一般類、保育類動物皆提供救援收容，未來將提供野生動物急救、手術治療、復原照護及野放評估等專業服務。

獸醫師以模型向市長張善政解說，鳥類受傷送醫救治的流程。（記者謝武雄攝）

獸醫師以模型向市長張善政解說，鳥類受傷照X光的過程。（記者謝武雄攝）

「桃園市野生動物救傷收容中心」還提供鳥類野放前的訓練。（（記者謝武雄攝）

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