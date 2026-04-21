彰化虎山巖金針花爆開萬朵 遊覽車載客徜徉花海

虎山巖金針花爆開萬朵，呈現花海景觀。（圖由米諾斯提供）

金針花海爆發了！彰化縣花壇鄉虎山巖的金針花，在大量黃色花苞「含苞待放」下，每天爆開數百朵，今天（21日）更已爆開多達上萬朵，整個園區已可見到花海雛型，連日來有遊覽車載客來賞花，黃姓園主預估4月30日至5月5日可望大爆發達30萬朵，整整持續一星期之久，金黃色花海精彩可期。

虎山巖栽種的是適合平地種植的「台東七號」金針花，花朵金黃亮眼，今年花期從4月中下旬開始，將一路綻放到6月，連日來已有許多旅行團來賞花；預計5月最高峰時，將同時有30萬朵金黃色花海，鋪滿廣達五分地的山丘，預料5月會吸引數十萬名遊客賞花。

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持續觀察金針花況的生態攝影師米諾斯指出，金針花每天愈開愈多，由於園區不少花苞都已呈現泛黃，今天他勘查時，園區已可見到花海，粗估有上萬朵，在陽光襯托下更顯浪漫；4月下旬有機會突破數萬朵，4月30日至5月5日更可能大爆發達到最高峰，可能會爆開30萬朵，呼應金針花「母親花」的意象。

黃姓園主說，去年金針花4月22日開花，最美出現在5月8日至14日，今年則是在4月13日開花，依此推算，4月30日至5月5日最美，母親節前後也相當美麗；今年金針花花況相當好，甚至比往年都還要漂亮、壯觀，精彩可期，想要賞花拍照的遊客可提前入園。

虎山巖金針花今天爆開上萬朵，花海景觀呈現。（圖由米諾斯提供）

虎山巖金針花爆開，呈現花海景觀。（圖由米諾斯提供）

虎山巖金針花爆開萬朵，吸引遊客賞花。（圖由米諾斯提供）

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