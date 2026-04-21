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    首頁 > 生活

    一路掙扎完成斯巴達障礙賽 市府幕僚：為台南「流血流汗」

    2026/04/21 13:00 記者王捷／台南報導
    今年斯巴達障礙跑首次移師台南，市府副祕書長徐健麟在泥地掙扎完賽。（寬寬整合提供）

    今年斯巴達障礙跑首次移師台南，市府副祕書長徐健麟在泥地掙扎完賽。（寬寬整合提供）

    斯巴達障礙跑來今年首度移師台南，吸引5000名選手。不只藝人參賽，台南市政府副秘書長徐健麟一路掙扎完賽，最後跳過火堆抵達終點，他說，雖然沒受傷，但想證明公務員也能為了台南「流血流汗」，有斯巴達戰士的意志。

    台南場的斯巴達賽道，是從鳳梨田到林間小徑，地形起伏對心肺與核心是全面考驗，關卡安排密集，包含攀繩、翻牆及扛沙袋，最令人深刻的是黃土水坑，雖然主辦單位提醒可略過，但徐健麟說，雖然肌肉有點抗議，但還是想面對挑戰，身上泥沙在烈日下乾燥，成為最深刻的斯巴達印記。

    演藝圈也有參戰，草屯囝仔阿倉挑戰10公里，坦言高溫影響配速，另一位成員樞育完成5公里，對豔陽消耗體能感到震撼，藝人梁舒涵則突破抱鐵球關卡。

    跳過火推完賽那瞬間，徐健麟自稱感覺成為斯巴達戰士，過程中好幾次想放棄，但想到全國賽事落腳台南，想讓大家看到台南的野性美，每次遇到困難都咬牙撐過，比賽完後雖然肌肉沒很強烈的反應，體力也恢復很好，但曬傷實在好煩惱。

    徐健麟自稱，在跳過火推完賽那瞬間，感覺成為斯巴達戰士。（寬寬整合提供）

    徐健麟自稱，在跳過火推完賽那瞬間，感覺成為斯巴達戰士。（寬寬整合提供）

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