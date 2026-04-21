廚餘水亂倒水溝有人授權？ 鄭照新:絕對不可能有人授權但會檢討

民進黨多位市議員批北屯發生清潔車將廚餘水亂倒水溝，是制度出了問題。（記者蘇金鳳攝）

昨天發生台中市北屯區清潔隊垃圾車將廚餘餿水直接傾倒水溝，民進黨多位市議員痛批制度出了的問題，更質疑市府有人授權；副市長鄭照新強調，相關人員已記過處分，並強調絕對不可能有授權的問題，會加強教育訓練，制度不允許這種做法。

市議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤今天在市議會對北屯區清潔隊垃圾車將廚餘餿水直接傾倒水溝提出質疑。

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陳淑華表示，昨天有網友指出，有清潔垃圾車把廚餘水直接倒在路邊水溝，廚餘水可以如此亂倒?廚餘去化是否出了問題，才造成如此情況。

副市長鄭照新表示，有掌握狀況，相關人員已記過處分，依法裁罰，廚餘水不可亂倒，要加強教育訓練，要求依規操作。

陳俞融批評，環保局的初步回應「週一垃圾量較大、隊員便宜行事」，這是制度性的失靈，卻要推給基層，更質疑是否有上層授權，清潔隊員怎麼敢冒著丟工作的風險，做出倒廚餘至水溝這種行為?副市長卻只會將錯怪倒個人，根本不檢討制度問題，完全沒有擔當，制度問題才是根本。

陳俞融更質疑，這次事件剛好被發現，那是否還有沒被發現的?更嘲諷是否先前霧峰廚餘湖滿了，現在市民要一起共享廚餘下水道?，應給台中市民一個負責任的交代。

副市長鄭照新表示，正常程序應該是要先把車開回區隊卸除汙水，再繼續收垃圾，會來努力嚴格要求，加強教育訓練，他強調，絕對不可能有授權的問題，如果有人授權，也要做懲處，誰授權誰就懲處，有要求不夠要檢討，會加強教育訓練，制度不允許這種做。

副市長鄭照新表示，該名員工已懲處，也會加強訓練，更會檢討要加強的部分。（記者蘇金鳳攝）

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