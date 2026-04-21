餿水還是污水？台中垃圾車倒水溝 議員、市府說法互槓

台中市環保局清潔隊在北屯區亂倒廚餘被民眾目擊拍下。（翻攝自threads）

台中市環保局垃圾車昨被民眾目擊竟將餿水直接排放到路邊排水溝，市議員王立任、林祈烽、施志昌及議員參選人陳信秀今天痛批台中市廚餘之亂大爆發，成為垃圾廚餘廢水之都，要求市長盧秀燕、環保局長吳忠聖找出對策，環保局澄清該垃圾車是排放壓縮垃圾滲出的污水，並非廚餘，將對駕駛等相關人員記過處份。

林祈烽更帶著廚餘桶大罵盧市府讓台中市變成餿水、廢水之都，將餿水、垃圾的污水，直接排放到市民家門前的排水溝，盧市府還稱垃圾車是排放垃圾廢污水，但民眾目擊影片可見滿地殘渣，這是市長沒作為、沒對策，焚化廠要排隊7小時，基層清潔隊員只能自己想辦法，往路邊水溝排放。

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王立任表示，台中市不但出現廚餘坑，還亂倒垃圾車餿水、廢污水，環保局行事荒槍走板，懷理這不是單一個案，要求盧秀燕公開道歉、查清楚；陳信秀則譴責，盧市府根本是把廚餘倒路邊水溝，造成環境污染，廚餘問題根本沒有解決，要求市府強化垃圾處理量能，而非只究責基層，

施志昌則指，現在鄰里忙著做水溝消毒登革熱，環保局清潔隊卻偷放餿水、廢污水，盧市府是「廚餘來不及燒，垃圾堆成山，廢水隊員自己處理！」

環保局表示，垃圾車附設污水槽滿載時，應先將車輛開回區隊洩除污水後，再繼續收運垃圾，該車駕駛逕自將垃圾車污水排放至路邊排水溝，將對駕駛及隨車人員記過懲處，並依《廢棄物清理法》裁處1200到6000元罰鍰。

環保局強調，將全面加強教育訓練與勤務督導，要求各區隊確實依規操作，杜絕類似影響環境情事再次發生；另針對受影響的路面及排水溝，除第一時間完成初步清理外，今晨已派員全面清洗路面及排水溝，以維護環境整潔及公共衛生。

環保局表示，今晨已派員清潔路面、排水溝。（環保局提供）

王立任（左起）、林祈烽、陳信秀、施志昌痛批台中市廚餘之亂大爆發，盧市府將餿水、垃圾的污水，直接排放到市民家門前排水溝。（記者蔡淑媛攝）

林祈烽、陳信秀痛批盧市府讓台中市變成垃圾、餿水、廢水之都。（記者蔡淑媛攝）

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