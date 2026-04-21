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    首頁 > 生活

    八仙山賞螢！ 「童螢季」開放報名

    2026/04/21 15:40 記者歐素美／台中報導
    八仙山國家森林遊樂區的大端黑螢。（林業署提供）

    八仙山國家森林遊樂區的大端黑螢。（林業署提供）

    林業及自然保育署台中分署「童螢季」，將於4月25日、5月2日及5月9日登場！活動透過互動體驗與闖關遊戲，帶領大小朋友認識螢火蟲，了解牠們為何發光，以及光背後代表的求偶訊號與生態意義。

    林業及自然保育署台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區擁有良好的森林與水域環境，孕育多種螢火蟲，如黑翅螢、紅胸黑翅螢、大端黑螢及紅胸黑翅螢，是中部熱門的賞螢景點之一，「童螢季」活動從下午2點半開始，透過有趣好玩的關卡，讓民眾認識螢火蟲的生活史及發光行為背後的奧秘；夜間走在親水區周邊步道，觀察螢火蟲飛舞的景色。

    為鼓勵企業投入生物多樣性保育工作，林業及自然保育署台中分署與光林智能科技股份有限公司合作，運用該公司獨家研發「ECOridge生態照明」技術，在八仙山國家森林遊樂區設置生態照明示範區，採用低藍光光譜與 AI 智能控制技術，將藍光比例降至2%以下，減少干擾螢火蟲及夜行生物的行為模式，營造友善環境維護螢火蟲棲地生態。

    林業保育署台中分署表示，考量環境乘載量，「童螢季」活動每梯次限額40人，並推出「平日夜間賞螢」方案，10人以上即可預約，詳情請洽「台灣山林悠遊網」查詢，團體預約連絡basianshan@gmail.com。

    八仙山國家森林遊樂區親水步道，螢火蟲飛舞。（林業署提供）

    八仙山國家森林遊樂區親水步道，螢火蟲飛舞。（林業署提供）

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