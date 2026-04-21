高雄捷運全系統首季日均破24萬人次 高捷：關鍵在活動與月票

高雄捷運全系統首季日均破24萬人次。（高捷提供）

高雄捷運公司公布今年第一季成績，全系統（含捷運及輕軌）日均運量突破24.86萬人次，較去年同期增加4.2%；高捷分析主因，在市府活動成功、以及優惠月票促成通勤通學族群結構性增長。

高捷說明，每日平均運量24.86萬人次中，包括捷運20.53萬人次、輕軌4.33萬人次，相較於114年同期23.87萬人次（捷運19.77萬人次、輕軌4.1萬人次），成長約4.2%。

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高捷分析，運量持續攀升關鍵因素，除高市府持續推動各類城市行銷活動大好評吸引觀光旅遊人潮，還包括行政院 TPASS 通勤月票持續深化，受惠於月票票價誘因，穩定增加通勤與通學的基本盤人流。

高捷引述數據，今年平日使用TPASS與MeNGo通勤月票的人數、較去年成長了9.2%，以紅線R16左營站與R11高雄車站的平日上下學尖峰時刻人流增加最為明顯；今年數據反映出捷運運量在平日通勤通學使用人數提升、假日活絡的向上成長趨勢。

為因應持續增加的通勤通學族，高捷即日起規劃於週一至週五針對下午尖峰放學人潮，增開一班從小港往岡山的加班車，使前鎮高中站自16:12後，即進入5到6分鐘加密班距，將尖峰疏運模式提前20分鐘。

高捷強調，穩定成長的通勤族群是捷運永續經營的關鍵，未來將持續配合市府交通政策，提供更準點、舒適的乘車環境。

高雄捷運全系統首季日均破24萬人次，關鍵在活動成功與月票優惠。（高捷提供）

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