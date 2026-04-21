蕭美琴偕5部會出席地球解方年會 倡議永續內化打造韌性台灣

副總統蕭美琴21日出席2026永續設計行動年會致詞。（記者張嘉明攝）

世界地球日前夕，副總統蕭美琴與國發會、農業部、經濟部、國健署、環境部等5部會官員，今（21日）一同出席2026年地球解方年會，鎖定今年目標「為2030永續目標加速」，蕭美琴強調，8成民眾渴望永續，但僅少數人行動，倡議將永續化為每個人的內在，多方協作，讓世界看見自由強韌且溫柔的台灣。

由5％ Design Action社會設計平台主辦《地球解方 永續設計行動年會》，今年邁入第6屆，總召集人楊振甫表示，聯合國報告2030年恐不到20％的SDGs（永續發展目標）可達標，永續行動進入高原期，因此推動主題「為2030永續目標加速」號召行動與解方，另氣候危機也成健康危機，今年同步聚焦高齡少子女化來探討突破契機。

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衛福部國健署長沈靜芬表示，推動健康可減少後續疾病及醫療資源消耗，也是永續循環表現，將推長照3.0，建構在地安老、善中等願景，其他也有醫院碳盤查、綠色醫療永續規劃；環境部主秘陳淑玲則舉去年台灣風災水災與地球超載議題，我國已公布2030年要比2005年減碳28％正負2％，不容易但須加速。

農業部次長胡忠一則暢談台灣農業積極減碳，如農機改良、有機農業等，以及綠碳造林、黃碳土壤保育以及藍碳培育海藻等，並兼顧農廢全回收、企業ESG等推動；經濟部次長何晉滄指出，製造業碳排佔全體5成，將從供應鏈減碳、低碳實務分享等突破，也鼓勵創新投入；國發會副主委彭立沛雖預告今年估算台灣總人口數將採新模式，未來人口會再下探，如何安全度過淨零轉型，須國人自動自發、社區驅動。

蕭美琴致詞指出，世界充滿變數，地緣政治延伸能源危機，高齡及少子女化、極端氣候等帶來台灣社會韌性重大考驗，大家無法迴避，估全球應8成人渴望永續跟安定，但僅少數人行動，今年地球解方年會倡議內在發展目標（IDG），須每個人都思考如何推動共榮，而台灣挺過無數壓力，總統府目前也設全社會防衛、健康台灣、氣候變遷對策等三大委員會，但永續須內化成每個人使命，盼眾人齊心，讓世界看到最自由強韌且溫柔的台灣，為下世代打造更有希望的未來。

副總統蕭美琴21日出席2026永續設計行動年會致詞。（記者張嘉明攝）

「地球解方」總召集人楊振甫。（記者吳柏軒攝）

原住民歌手舒米恩參加2026地球解方年會，高唱3首原民歌曲來響應永續行動。（記者吳柏軒攝）

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