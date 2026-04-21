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    首頁 > 生活

    台灣TOEIC Bridge平均64分 超過半數達CEFR A2

    2026/04/21 12:28 記者林曉雲／台北報導
    TOEIC Bridge台灣區總代理忠欣公司今日發布「2025年台灣地區TOEIC Bridge成績統計報告」。（圖由忠欣公司提供）

    TOEIC Bridge台灣區總代理忠欣公司今日發布「2025年台灣地區TOEIC Bridge成績統計報告」。（圖由忠欣公司提供）

    TOEIC Bridge台灣區總代理忠欣公司今（21）日發布「2025年台灣地區TOEIC Bridge成績統計報告」，指出我國考生聽讀測驗整體平均64分、近3年維持穩定水準，且已有超過半數達CEFR A2等級，亦即TOEIC Bridge測驗聽力26分、閱讀34分、總分60分，達A2等級，顯見學生英語基礎能力逐步累積，學習成果逐漸顯現。

    忠欣公司說明，TOEIC Bridge測驗是TOEIC系列測驗中針對初中階英語學習者設計的英語評估工具，以評量日常英語溝通能力為核心，測驗題型設計貼近生活情境，涵蓋校園、交通、購物與社交等常見場景，著重檢視考生是否具備實際運用英語完成生活任務的能力，例如理解簡短對話、辨識公告或指示內容，以及掌握日常資訊等，皆為測驗評量重點，這些能力亦是學生未來在學校學習、國際交流及日常生活中最常運用的英語基礎。

    忠欣公司分析考生年齡分布，12至14歲的七、八、九年級考生，平均成績為63分；中學生英語能力隨年齡穩定成長，12歲平均59分、13歲平均65分、14歲達70分，反映學生在校學習歷程中英語能力逐步累積與提升的軌跡。

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