彰基71.3米「沐恩廊道」啟用 廊道內有冷氣

彰基全長71.3米的「沐恩廊道」今天啟用。（記者湯世名攝）

彰化新地標！彰化市連通彰化基督教醫院教學研究大樓與醫療大樓的智慧天橋「沐恩廊道」今天（21日）啟用，彰基總院長陳穆寬強調將成為彰化縣嶄新城市地標，也為院區交通安全與友善就醫環境寫下新頁。這座全長71.3公尺、寬6公尺、高5.1公尺的人行天橋，橫跨旭光路與博愛街口，不僅串聯2棟重要院區建築，更肩負分流行人、醫療與車流動線的重要功能，廊道內還有冷氣空調，讓病人、家屬、醫護同仁與周邊民眾通行更加安全便捷。

這座天橋的誕生得來不易。早在2003年彰基董事會即通過興建天橋的構想，卻因都市道路條件、交通維持、法規審查與多方協調等問題，歷經3任院長也無法克服而一再延宕，一直是彰化交通事故的熱區，甚至還發生過死亡車禍。直到8年前，總院長陳穆寬就任後積極拜會藍綠政治人物溝通，展現強大的行政魄力才突破萬難，工程去年動工，終於讓這座盼了23年的天橋化為現實。

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陳穆寬指出，除了硬體建設到位，彰基也進一步導入智慧移動輔助設備，提供行動不便長者、術後病人及需要協助的民眾於天橋與院區間更安全、更省力的移動選擇。透過智慧化輔具與友善無障礙空間整合，天橋不只是連接2棟大樓的空中廊道，更象徵彰基以病人為中心、結合智慧醫療與人本關懷的具體實踐。從1座天橋出發，彰基連起的不只是空間，更是安全、便利與尊嚴。

彰基71.3米長的人行天橋富有空調設備，夏天不怕熱。（記者湯世名攝）

彰基全長71.3米的「沐恩廊道」今天啟用。（記者湯世名攝）

除了智慧輪椅，將來還有無人車協助體弱的患者。（圖由彰基提供）

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