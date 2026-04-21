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    首頁 > 生活

    教育部5.4萬張終身學習券 5/1起上網登記抽取

    2026/04/21 12:39 記者林曉雲／台北報導
    教育部今日舉辦「終身享學 UP UP」記者會，宣布今年將發放5萬4000張「終身學習券」及2萬張「館所通行票」。（記者林曉雲攝）

    教育部今日舉辦「終身享學 UP UP」記者會，宣布今年將發放5萬4000張「終身學習券」及2萬張「館所通行票」。（記者林曉雲攝）

    為提升全民學習誘因，教育部今年將發放5萬4000張「終身學習券」及2萬張「館所通行票」，民眾自5月1日至21日可上網登記抽取。教育部今（21）日舉辦「終身享學 UP UP」記者會，此次票券不僅擴大適用至社區大學、樂齡大學、國立空中大學及「30+大學」等學習場域，也納入文化部所屬館所資源，並提供攜伴優惠，鼓勵民眾與家人共同參與終身學習。

    教育部今年持續推動3大終身教育措施，包括「30+大學」、「終身學習票券」及「終身學習資源平台優化」，期望打造「學習無界、未來無限」的終身學習環境。教育部政次劉國偉表示，面對高齡化、少子化與產業轉型等挑戰，傳統一次性教育已難以支撐個人生涯發展，政府須建立更具彈性與包容性的學習支持機制，降低民眾參與門檻。

    教育部終身司科長吳佳芬說明，「30+大學」試辦計畫鼓勵30歲以上成人持續進修，培養第二專長與生活素養，並透過跨領域課程與彈性學制設計，強化實務應用能力，115學年度已有60所大專校院、164個學分學程通過審查，涵蓋社會科學、工程、醫藥、教育及農業等多元領域，學員可逐步累積學分，修畢學程可取得證書，若完成128學分並符合畢業條件，亦可取得學士學位。

    此外，教育部也同步優化終身學習資源平台，導入生成式AI技術，建置具語意理解能力的「課程小幫手」，讓民眾透過自然語言查詢即可獲得個人化課程建議，從過去被動搜尋轉為主動引導與學習陪伴，提升學習效率與參與意願。

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